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Профессор Никифоров: если человек вакцинируется от гриппа, то он точно не умрёт

2:10
Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что более 45 млн россиян вакцинировались от гриппа по состоянию на 23 октября. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в связи с этим отметил в беседе с Ньюсинфо, что вакцинация — единственный способ предотвратить грипп и не умереть от него.

Профессор Никифоров: если человек вакцинируется от гриппа, то он точно не умрёт
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

По словам эксперта, многие считают, что главное в вакцинации — это не заболеть. Однако Никифоров подчеркивает, что это мнение ошибочно, и прививка в первую очередь защищает от смерти, если все же человек заболеет.

"На сегодняшний день вакцинация — это единственный способ не только предотвратить грипп, но и не умереть от него. Обычно почему-то люди считают, что главный показатель вакцинации — это что привился и не заболел. Это, конечно, очень желательно, это прямо уж, я бы сказал, предел совершенства. Но очень важная составляющая вакцинации — это то, что если человек заболеет, то уж, во всяком случае, не умрет", — сказал Никифоров.

Эксперт также подтвердил, что все регионы обеспечены вакцинами отечественного производства, особенно для групп риска. Он отметил, что вакцинация пожилых людей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями предотвращает десятки тысяч заболеваний, защищает от тяжёлых форм, осложнений и инвалидизации.

Профессор подчеркнул, что распространение антипрививочных настроений стало в последнее время глобальной проблемой. Одним из способов её решения он назвал информирование населения о пользе вакцинации. Никифоров предложил ввести наказание для противников вакцинации, например, отказ от лечения за счет ОМС.

Никифоров считает, что следует изучить американский опыт, где прививка от гриппа обязательна для получения медицинской страховки. В случае болезни привитый человек лечится за счет страховки, непривитый — оплачивает лечение самостоятельно. Возможно, этот опыт стоит применить в России, считает эксперт.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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