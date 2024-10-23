Учёные перечислили болезни, повышающие риск внезапной смерти

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск внезапной сердечной смерти на протяжении жизни в четыре раза выше у людей с шизофренией, а депрессия и другие психические расстройства удваивают этот риск, как показало исследование, опубликованное в журнале Heart.

Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Исследователи проанализировали данные о 45,7 тысячах умерших жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет за 2010 год.

Частота внезапной сердечной смерти среди людей с психическими заболеваниями была в 6,5 раз выше, чем у остальной части населения. В частности, у людей с депрессией риск был в два раза выше, у людей с биполярным расстройством — в три раза, а у страдающих шизофренией — в 4,5 раза выше. Однако с возрастом разрыв сокращался, и у пожилых людей с психическими расстройствами риск сердечной остановки был почти на уровне их здоровых сверстников.

Учёные подсчитали, что 18-летний человек с психическим расстройством в среднем проживёт на 10 лет меньше, чем его ровесник без таких расстройств — 68 лет против 78.

Хотя исследование не даёт окончательных выводов о причинах этой связи, учёные уверены, что в будущем можно будет снизить риск летальных исходов у людей с психическими заболеваниями. Примечательно, что в половине случаев внезапной сердечной смерти наблюдаются предшествующие симптомы, что может помочь в её предотвращении.

"Если эти симптомы не игнорировать, а быстро реагировать, это приведет к пятикратному увеличению выживаемости после остановки сердца", — пояснили авторы.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.



Биполя́рное расстро́йство либо биполя́рное аффекти́вное расстро́йство, акр. БАР; либо маниака́льно-депресси́вное расстро́йство; ранее маниака́льно-депресси́вный психо́з, МДП; первоначально циркуля́рный психо́з или циклофрени́я — эндогенное психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных (либо субдепрессивных), а нередко и смешанных состояний.

