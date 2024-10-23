Учёные достигли прорыва в лечении рака

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Медицинского центра Лангон Хелс (NYU Langone Health) и Онкологического центра Перлмуттер (США) разработали препарат, который направлен на мутантную версию белка HER2, вызывающего неконтролируемый рост клеток и образование опухолей. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature.

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Белок HER2 играет ключевую роль в развитии некоторых видов рака, особенно рака молочной железы. Созданные учёными антитела способны избирательно атаковать мутантный HER2, не затрагивая нормальные версии этого белка в здоровых клетках. Это значительно снижает вероятность побочных эффектов по сравнению с существующими методами лечения.

Используя передовые технологии, учёные сумели разработать антитела, которые могут различать практически идентичные нормальные и мутантные формы белка, что ранее считалось крайне сложной задачей. Криоэлектронная микроскопия позволила получить детализированные атомарные изображения HER2, что помогло точно настроить антитела для блокировки его мутантной версии.

Дополнительно исследователи создали биспецифическую молекулу, которая активирует Т-клетки иммунной системы. Эта молекула не только распознаёт мутантный HER2, но и направляет Т-клетки на уничтожение поражённых раком клеток.

В экспериментах на мышах было зафиксировано значительное снижение роста опухолей без серьёзных побочных эффектов. Это открытие открывает перспективы для создания более точных и эффективных методов лечения различных типов рака.

Учёные продолжают совершенствовать антитела, стремясь расширить их действие для борьбы с другими раковыми мутациями, чтобы охватить большее количество пациентов.

Уточнения

Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

