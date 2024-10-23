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Диетолог Филатова раскрыла неочевидный вред овощей

1:07
Здоровье

Сбалансированное питание включает в себя овощи, однако иногда они могут причинять вред организму, в частности, вызывать аллергические реакции. Об этом рассказала диетолог Ирина Филатова.

Диетолог Филатова раскрыла неочевидный вред овощей
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, CC BY-SA 4.0

По ее словам, важно вводить потенциально аллергенные овощи в рацион постепенно и наблюдать за реакцией организма. При проявлении сыпи, зуда или отеков рекомендуется полностью исключить аллерген из рациона.

Кроме того, такие сырые овощи, как белокочанная капуста, редис, редька, лук и чеснок могут оказать негативное воздействие на пищеварительную систему. Поэтому при наличии гастрита, язвы или колита стоит проявлять особую осторожность. Если у вас снижена функция щитовидной железы, желательно исключить из рациона капусту, репу, редис, редьку и брюкву в сыром виде, передает URA. ru.

Также стоит отметить, что овощи, содержащие щавелевую кислоту и пурины, могут способствовать формированию камней в почках.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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