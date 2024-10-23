Врач назвал приводящие к болезням сердца продукты

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" произнес свое мнение о продуктах, способствующих возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Запись передачи доступна на платформе "Смотрим".

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, CC BY-SA 4.0

Доктор подчеркнул, что продукты с низким содержанием жиров могут негативно влиять на здоровье сердца. Мясников отметил, что стремление к обезжириванию пищи в первую очередь началось в Соединенных Штатах.

"Но есть-то что-то надо — они начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже", — объяснил медик.

Он также добавил, что употребление быстрых углеводов может вызывать проблемы с инсулином, что в свою очередь способствует увеличению уровня сахара в крови.