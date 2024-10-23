Врач общей практики Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" произнес свое мнение о продуктах, способствующих возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Запись передачи доступна на платформе "Смотрим".
Доктор подчеркнул, что продукты с низким содержанием жиров могут негативно влиять на здоровье сердца. Мясников отметил, что стремление к обезжириванию пищи в первую очередь началось в Соединенных Штатах.
"Но есть-то что-то надо — они начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже", — объяснил медик.
Он также добавил, что употребление быстрых углеводов может вызывать проблемы с инсулином, что в свою очередь способствует увеличению уровня сахара в крови.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.