Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия поддержит успешную интеграцию Эфиопии в БРИКС
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
Как выбрать качественную мебель: на что обратить внимание
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп

Кардиолог объяснила, почему здоровье сердца связано с ногами

1:33
Здоровье

Кардиолог Юлия Фадюхина из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья объяснила в интервью NEWS.ru роль мышц ног в кровообращении. Она отметила особую важность мышц стопы и голени в поддержке работы сердца, подчеркнув, что их активность связана с напряжением как самих мышц, так и их оболочки.

Кардиолог объяснила, почему здоровье сердца связано с ногами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач детально описала механизм работы мышц голени, которые часто называют "вторым сердцем". Эти мышцы, покрытые специальной оболочкой (фасцией), при чередовании напряжения и расслабления создают насосный эффект: в расслабленном состоянии вены наполняются кровью, а при сокращении кровь проталкивается в более глубокие вены и поднимается к сердцу.

Фадюхина также отметила важную роль венозных клапанов, препятствующих обратному току крови к стопам. Она подчеркнула прямую связь между физической активностью и эффективностью кровообращения, рекомендовав регулярные прогулки продолжительностью не менее 150 минут в неделю.

"Такая нагрузка необходима каждому в соответствии с состоянием здоровья, но не менее 150 минут в неделю. Прогулки можно заменить танцами, плаванием. С осторожностью, однако, стоит относиться к бегу и прыжкам: людям нетренированным или с проблемами с коленями и позвоночником от таких занятий лучше воздержаться или выполнять их под присмотром тренера", — резюмировала Фадюхина.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Сейчас читают
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Садоводство, цветоводство
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Последние материалы
Владимир Путин отметил рост торговли с Эфиопией и позитивные перспективы сотрудничества в БРИКС
БРИКС планирует создание единой транспортной платформы для мультимодальной логистики
Трагедия украинской армии: узурпатор Зеленский ценит территории, но не людей
Сергей Жуков заявил, что быть в семье подкаблучником это неплохо
Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Неожиданная альтернатива пицце: вкуснейшие бутерброды
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Как вырастить нектарин из косточки: пошаговое руководство для начинающих
Трех фанатов Бостона ранило дроном
С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.