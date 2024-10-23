Кардиолог объяснила, почему здоровье сердца связано с ногами

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Юлия Фадюхина из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья объяснила в интервью NEWS.ru роль мышц ног в кровообращении. Она отметила особую важность мышц стопы и голени в поддержке работы сердца, подчеркнув, что их активность связана с напряжением как самих мышц, так и их оболочки.

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Врач детально описала механизм работы мышц голени, которые часто называют "вторым сердцем". Эти мышцы, покрытые специальной оболочкой (фасцией), при чередовании напряжения и расслабления создают насосный эффект: в расслабленном состоянии вены наполняются кровью, а при сокращении кровь проталкивается в более глубокие вены и поднимается к сердцу.

Фадюхина также отметила важную роль венозных клапанов, препятствующих обратному току крови к стопам. Она подчеркнула прямую связь между физической активностью и эффективностью кровообращения, рекомендовав регулярные прогулки продолжительностью не менее 150 минут в неделю.

"Такая нагрузка необходима каждому в соответствии с состоянием здоровья, но не менее 150 минут в неделю. Прогулки можно заменить танцами, плаванием. С осторожностью, однако, стоит относиться к бегу и прыжкам: людям нетренированным или с проблемами с коленями и позвоночником от таких занятий лучше воздержаться или выполнять их под присмотром тренера", — резюмировала Фадюхина.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

