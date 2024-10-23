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Терапевт перечислил фрукты, которые нужно есть зимой

2:02
Здоровье

Терапевт Дилфуза Ишбаева из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья рекомендовала в интервью NEWS.ru увеличить потребление авокадо и апельсинов в осенне-зимний период. Врач отметила, что авокадо является важным источником аскорбиновой кислоты и особенно рекомендуется людям после длительных болезней и тем, кто страдает от недостаточной массы тела.

Терапевт перечислил фрукты, которые нужно есть зимой
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"‎В первую очередь, это авокадо. Благодаря наличию аскорбиновой кислоты фрукт будет полезен зимой. Особенно он рекомендуется людям, которые перенесли продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела. Если вы, наоборот, страдаете ожирением, то этим плодом увлекаться не стоит", — объяснила врач.

Специалист подчеркнула, что апельсины способствуют укреплению иммунной системы, зубов, нервов и костей, а также благотворно влияют на печень и пищеварительную систему. Говоря о других фруктах, врач отметила энергетические и антидепрессивные свойства айвы, особенно полезной при бронхиальной астме. Бананы рекомендуются при сезонной депрессии, так как поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, улучшают работу кишечника и помогают при гипертонии.

Относительно граната врач отметила его жаропонижающие свойства и богатый состав, включающий витамин С, фруктовые кислоты и фитонциды. Ишбаева подчеркнула положительное влияние этого фрукта на состояние кровеносных сосудов и метаболизм.

"‎И замыкает парад зимних фруктов киви — съев всего один плод, вы обеспечите свой организм суточной дозой витамина C, который так важен в зимний период. Киви не только оберегает наше здоровье от различных вирусов, но и снижает повышенное давление и помогает усвоению белка", — резюмировала специалист.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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