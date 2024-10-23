Биолог рассказала, кому стоит отказаться от потребления горохового супа

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям с проблемами пищеварения лучше отказаться от горохового супа, рассказала LIFE. ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По её словам, это блюдо также не рекомендуется людям, склонным к подагре, так как богатый пуринами горох может повысить уровень мочевой кислоты.

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Эксперт объяснила, что горох и суп из него могут вызывать газообразование и вздутие живота из-за сложных углеводов в составе. Однако горох может быть полезным, так как содержит пищевые волокна, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови и улучшать пищеварение. Кроме того, горох снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Горох богат растительным белком, что делает гороховый суп хорошим источником питательных веществ для вегетарианцев и тех, кто ограничивает потребление мяса. Он содержит витамины группы B, витамины A, C, K, а также минералы — калий, магний, фосфор и железо, которые важны для поддержания здоровья организма", — уточнила биолог.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.

