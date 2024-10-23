Врач раскрыл полезную для здоровья ежедневную норму кофе

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ума Найду сообщила, что употребление от двух до четырёх чашек кофе ежедневно полезно для здоровья. Об этом пишет издание Pronews.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Врач отметила, что кофе обладает множеством положительных свойств при умеренном потреблении. Она назвала рекомендованной нормой две-четыре чашки напитка в день. Эксперт ссылается на исследования, которые показывают, что кофе может поддерживать когнитивные функции. Кроме того, любители этого бодрящего напитка живут дольше тех, кто по разным причинам его не пьет. Это объясняется тем, что микроэлементы, содержащиеся в кофе, могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Найду также подчеркнула, что кофе следует пить только отфильтрованным и без сахара, но можно добавить куркуму.

"Обратите внимание на реакцию организма на кофе. Если появляется тревожность или бессонница, от употребления напитка нужно отказаться", — резюмировала специалист.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

