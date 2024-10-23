Диетолог из Башкирии развенчал интернет-мифы о правильном питании

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведенному российским Центром социального проектирования "Платформа", более половины (58%) подростков отдают предпочтение здоровому питанию. В опросе участвовали 1000 юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет из различных регионов России, а также свыше тысячи взрослых: родителей, производителей продуктов питания, представителей розничной торговли и диетологов. Об этом сообщает "Медиакорсеть".

Фото: freepik

Этот результат можно считать весьма положительным в контексте осознанного подхода к рациону. Однако возникает вопрос: насколько правильное питание, продвигаемое популярными блогерами в социальных сетях, действительно соответствует своим рекомендациям? Мамы многих подростков отмечают, что их дети изменили свое пищевое поведение, поддаваясь влиянию модных трендов и стараясь следовать примеру инфлюенсеров.

"В начале октября мой сын объявил себя веганом. "Теперь лишь растительные продукты в рационе — заявил он. Объяснить, что это не просто, неудобно, да и вредно для подростка нам с мужем не удалось. Пришлось пойти на встречу: растительное молоко, крупы, котлеты, салаты из овощей, фрукты. Через неделю стал раздражительным, синяки под глазами, усталый. А еще через неделю передумал. Откуда возникла идея? Блогер веган-Рома из запрещенной соц. сети стал объектом для подражания", — рассказала Регина, мама 16 летнего Азата из Уфы.

Влиянию трендов поддаются не только молодёжь, но и взрослые. Курсы и интенсивные программы по стремительной потере веса, детокс-диеты, "эксклюзивные" онлайн-марафоны правильного питания — всё это предлагают популярные блогеры с внушительным числом подписчиков. И всё это стоит немалых денег.

Помимо марафонов, также есть ряд популярных продуктов, свойства которых многие неправильно трактуют и используют не по назначению.

Безглютеновые продукты

На витринах магазинов Уфы можно увидеть продукты с пометкой "без глютена". Как поясняет врач-терапевт Олег Костров, такие товары необходимы в основном для людей с целиакией — серьезным аутоиммунным заболеванием, из-за которого организм не вырабатывает ферменты для расщепления глютена, содержащегося в пшенице и других злаках. Это заболевание затрагивает около 0,5-1% населения. Безглютеновые продукты считаются лечебными, а не просто диетическими, и иногда могут содержать больше калорий, чем обычные. Вкус таких изделий также может быть специфическим.

Производители часто маркируют свою продукцию значками "без глютена", что создает у потребителей мнение о вредности этого белка. Глютен присутствует в пшенице, ржи и ячмене, что ставит под сомнение статус "безглютеновых" овсянки или гречки.

Сахарозаменители

Существует распространенный миф о том, что сахар вреден и калориен, а сахарозаменители — нет. Однако согласно недавно опубликованному руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), искусственные подсластители не способствуют снижению или контролю веса. Более того, многие из них могут вызывать серьезные побочные эффекты и даже увеличивать аппетит. Зачем здоровому человеку переплачивать за продукты, предназначенные для людей с ожирением или диабетом, которым важно избегать резких скачков инсулина?

Эксперты отмечают преимущества натурального подсластителя стевии, но его стоимость значительно выше сахара.

Белый хлеб

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта подвергается критике. Насколько опасен белый хлеб и стоит ли полностью его исключать из рациона?

"Правильное питание — это не диета, не набор разрешенных продуктов. Грамотное правильное питание сбалансированное и разнообразное меню. Любой хлеб содержит углеводы и необходимую нам клетчатку, но регулярное его потребление в больших количествах, повышает риск сахарного диабета. Наиболее богат полезными веществами и клетчаткой хлеб из цельнозерновой муки. Если нравится белый, оставьте его в рационе в небольшом количестве. Любые запреты приводят к срывы и расстройства в пищевом поведении", — пояснила врач, диетолог Альфия Бачурина.

Дрожжи опасны для здоровья

Археологи отмечают, что дрожжи начали использовать в пивоварении еще в древнеегипетские времена. В 17 веке голландские купцы начали поставлять дрожжи для хлебопечения. Наши бабушки и мамы традиционно готовят пирожки из дрожжевого теста: кто-то делает его самостоятельно, а кто-то предпочитает покупать готовое. Дрожжи стали привычным элементом нашего рациона. В многочисленных пекарнях Уфы можно найти хлеб, приготовленный на основе хмеля, закваски или дрожжей. Однако могут ли обычные дрожжи, которые добавляют в хлеб, представлять опасность для здоровья?

"Никак не могут навредить. Разве вы станете есть их в сыром или в сухом виде. Во время выпечки хлебобулочных изделий температура варьируется от 120-200 градусов. Белки дрожжей погибают при температуре 60 градусов, а некоторые устойчивые витамины группы В — остаются. Дрожжи являются дополнительным источником витаминов", — рассказала врач, диетолог Альфия Бачурина.

Дрожжи содержатся в пищевых добавках, пробиотиках, квасе, кисломолочной продукции и алкогольных напитках. Про них почему-то так много не говорят.

Растительное молоко

Растительное молоко завоевывает популярность, особенно среди молодежи. В уфимских кофейнях востребован напиток Флэт Уайт, который состоит на одну треть из эспрессо, а остальную часть занимает молоко — как обычное, так и растительное. По словам бариста в Уфе, растительное молоко заказывают достаточно часто. Ассортимент разнообразен: миндальное, овсяное, банановое, соевое и кешью. Маркетологи продвигают эти напитки как исключительно полезные альтернативы молоку животного происхождения.

По мнению врача-терапевта, диетолога и аллерголога-иммунолога Антонины Саволюк, натуральное растительное молоко представляет собой напиток, полученный в результате промывки измельченных орехов, семян злаков и бобовых. Его вкус нейтрален, а аромат практически отсутствует. Для улучшения вкусовых и ароматических качеств производители добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и сахар.

Употребление растительных молочных альтернатив может увеличить калорийность рациона и способствовать набору веса. Кокосовое молоко имеет низкую диетическую ценность — около 170 ккал на 100 мл, но содержит полезные микроэлементы и полиненасыщенные жирные кислоты. Напитки на основе бобовых ближе к традиционным молочным продуктам по содержанию белка и являются хорошим источником растительного протеина. Важно помнить, что многие растительные молоки содержат консерванты, необходимые из-за особенностей их производства.

Здоровая, но дорогая еда

Существует мнение, что полезные продукты стоят дорого, поэтому питаться полезно могут позволить себе не все.

"Полезная еда — простая еда", — так говорят эксперты Российской академии наук (РАН).

Обычные продукты могут заменить расхваленные и дорогостоящие суперфуды:

— киноа — гречневая крупа, пшено, овсянка;

— лосось — скумбрия, сельдь;

— авокадо — тыквенные семечки;

— семена чиа — кунжут;

—папайя — тыква;

— кленовый сироп — башкирский мед;

—ягоды годжи — ягоды которые растут в наших климатических условиях, например, шиповник, клюква.

Уточнения

Безглютеновая диета — диета, которая предполагает полное исключение пищи, содержащей клейковину (глютен). Безглютеновая диета является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или связанных с этим заболеванием симптомов.



Са́харозамени́тели — вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд).

