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Врач Лапа раскрывает главную угрозу для тех, кто любит ночное проветривание

1:06
Здоровье

Терапевт Людмила Лапа отметила, что для здорового человека ночной сон с открытым окном не представляет опасности. Однако, если имеются симптомы ОРВИ, ситуация может измениться.

Врач Лапа раскрывает главную угрозу для тех, кто любит ночное проветривание
Фото: freepik

По словам врача, при наличии заложенности носа и необходимости дышать холодным воздухом через рот повышается риск развития ангины, а при отсутствии своевременного лечения — даже пневмонии. Поэтому в период простуды лучше всего проветрить комнату перед сном, не оставляя окно открытым на ночь. Об этом сообщает "Российская газета".

Лапа подчеркивает важность осторожности с переохлаждением, особенно при повышенной температуре.

"Сочетание открытого окна и температуры выше 39 градусов представляет серьезную угрозу для здоровья. Это может привести к инсульту и различным головным болям", — сообщает она.

Если холод всё же одолел организм, рекомендуется принять тёплый душ и завернуться в теплое одеяло. Это поможет поддержать иммунитет, добавила врач.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации). 

О́стрый тонзилли́т (от лат. tonsillae — миндалины), в обиходе — анги́на (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душý»), — инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже — другими микроорганизмами, вирусами.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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