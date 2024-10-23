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Врачи раскрыли два обязательных продукта для снижения холестерина в рационе

2:00
Здоровье

Регулярное потребление фруктов дважды в день может помочь значительно снизить уровень "плохого" холестерина. Особое внимание стоит уделить цитрусовым — апельсины и мандарины богаты пектином, который способствует выведению липопротеинов низкой плотности, способствующих засорению артерий и повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи раскрыли два обязательных продукта для снижения холестерина в рационе
Фото: pxhere

Врачи Пушкинской клинической больницы имени Розанова рекомендуют включать фрукты в утренний и вечерний прием пищи. Кроме того, для профилактики повышения уровня "плохого" холестерина полезно употреблять растительные жиры, содержащиеся в оливковом масле и орехах. Об этом сообщает "Российская газета".

Врачи настоятельно рекомендуют уменьшить потребление продуктов, содержащих высокое количество холестерина, и увеличить долю пищи, способствующей его снижению. Это один из самых простых методов управления уровнем холестерина.

Специалисты акцентируют внимание на том, что при повышенном уровне холестерина необходимо ограничить в рационе такие продукты, как мозг говядины и свинины, печень, почки и легкие. Также следует избегать избытка яичных желтков, икры и рыбной печени. Сыры, сливочное масло, маргарины и колбасные изделия, а также жирное мясо — это продукты, которые рекомендуют сократить.

Эксперты подчеркнули, что факторами, способствующими повышению уровня холестерина, являются недостаточная физическая активность, неправильное питание и избыточный вес. Кроме того, негативное влияние оказывают вредные привычки.

Медицинские работники также отметили, что поддержание нормального уровня холестерина критически важно для здоровья, поскольку это вещество играет ключевую роль в синтезе половых гормонов, образовании желчных кислот и производстве витаминов группы D.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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