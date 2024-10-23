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Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова

Здоровье

Среди первых признаков ботулизма можно выделить неврологические симптомы. К наиболее заметным из них относятся резкие расстройства зрения и трудности с глотанием. Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Мордовии Михаил Чумаков подчеркнул, что ботулизм представляет серьезную угрозу для жизни, поэтому при появлении таких симптомов крайне важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщает "Российская газета".

Главный симптом ботулизма по мнению эпидемиолога Чумакова
Фото: pxhere

Клиника заболевания имеет свои характерные проявления. Поскольку ботулотоксин в первую очередь поражает центральную нервную систему и воздействует на мозг, одним из первых симптомов являются нарушения зрения, такие как ощущение сетки перед глазами и двоение. Если положить перед больным любой текст, он не сможет его прочитать. Еще одним ранним признаком является нарушение глотания.

Специалист отметил, что при появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о недавнем употреблении подозрительных продуктов, таких как грибы, консервы или вяленая рыба. В этом случае пациент будет незамедлительно направлен к специалистам, и чем раньше будет введена специальная сыворотка, тем меньше вероятность тяжелых осложнений.

Эксперт напомнил о важности профилактических мер. Наибольшую угрозу представляют домашние грибные и овощные консервы, а также самостоятельно приготовленные заготовки из мяса и рыбы. Это связано с тем, что споры микроба, вызывающего заболевание — бактерии клостридии ботулинум, обладают высокой устойчивостью: они могут пережить кипячение, замораживание, сушку и воздействие дезинфицирующих средств. При благоприятных условиях, особенно в бескислородной среде, эти бактерии начинают размножаться и производить опасный токсин.

"Поэтому ни в коем случае не следует покупать консервированные, мясные и рыбные продукты с рук", — предостерег эпидемиолог.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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