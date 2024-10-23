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Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача

1:49
Здоровье

По мнению кандидата медицинских наук и кардиолога Анны Кореневич, одной из ключевых причин развития атеросклероза, связанного с образованием бляшек в кровеносных сосудах, является хронический стресс. Об этом сообщает "Российская газета", 

Как сохранить сосуды чистыми, наслаждаясь любимыми продуктами: советы врача
Фото: pxhere

Врач отмечает, что поскольку нет медикаментов, способных полностью устранить стресс, люди прибегают к различным методам его уменьшения, которые зачастую могут иметь серьезные негативные последствия. К примеру, это может включать вредные привычки и употребление нездоровой пищи, такой как сладости, соленые и жирные блюда. Анна Кореневич подчеркивает, что строгие ограничения в диете, такие как запреты на любимые продукты, не приведут к положительным результатам, а лишь усугубят стрессовую ситуацию.

"Отказ от вредных привычек — это замкнутый круг", — пишет врач, отмечая, что необходимо работать со стрессом, чтобы "разомкнуть этот круг".

По мнению Анны Кореневич, с избавлением от стресса уходят и деструктивные привычки, включая тягу к нездоровой пище, что негативно сказывается на организме. Она уверена, что единственными эффективными способами борьбы со стрессом являются спорт и полноценное расслабление, которые не имеют побочных эффектов.

"Проблема не в еде, а в стрессе", — еще раз подчеркнула она.

Кардиолог подчеркнула, что работа над проблемой стресса начинается с признания его внутреннего источника. По мнению специалиста, ключевым фактором, увеличивающим риски для здоровья, является прогрессирующее увеличение бляшек в сосудах. Она добавила, что даже наличие небольших бляшек в артериях сердца повышает риск развития инфаркта в восемь раз.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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