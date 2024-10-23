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Учёные нашли главный фактор высокой заразительности коронавируса

1:08
Здоровье

Ученые из Университета Кобе в Японии сделали важное открытие, касающееся высокой заразности вируса SARS-CoV-2.

Учёные нашли главный фактор высокой заразительности коронавируса
Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

Они установили, что ключевым элементом является фермент, который подавляет защитные механизмы организма, что делает вирус более опасным по сравнению с его предшественниками — вирусами SARS и MERS. Этот фермент способен удалять молекулярную метку ISG15, которую использует иммунная система для остановки размножения вируса. Молекулярная метка блокирует сборку белка нуклеокапсида, который необходим для размножения вируса и заражения клеток организма.

Вирусологи объяснили, что именно фермент, который устраняет эту метку, позволяет вирусу беспрепятственно заражать клетки, что делает его более заразным.

Это открытие может сыграть ключевую роль в разработке новых лекарственных препаратов, которые будут направлены на блокировку этого фермента или воздействие на белок нуклеокапсида, что значительно повысит эффективность лечения COVID-19.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Контагио́зность (от лат. contagiosus — заразительный, заразный), также зарази́тельность — свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов — здоровым организмам (людям, животным, растениям и т. д.) путём передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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