Учёные нашли главный фактор высокой заразительности коронавируса

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Кобе в Японии сделали важное открытие, касающееся высокой заразности вируса SARS-CoV-2.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

Они установили, что ключевым элементом является фермент, который подавляет защитные механизмы организма, что делает вирус более опасным по сравнению с его предшественниками — вирусами SARS и MERS. Этот фермент способен удалять молекулярную метку ISG15, которую использует иммунная система для остановки размножения вируса. Молекулярная метка блокирует сборку белка нуклеокапсида, который необходим для размножения вируса и заражения клеток организма.

Вирусологи объяснили, что именно фермент, который устраняет эту метку, позволяет вирусу беспрепятственно заражать клетки, что делает его более заразным.

Это открытие может сыграть ключевую роль в разработке новых лекарственных препаратов, которые будут направлены на блокировку этого фермента или воздействие на белок нуклеокапсида, что значительно повысит эффективность лечения COVID-19.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.



Контагио́зность (от лат. contagiosus — заразительный, заразный), также зарази́тельность — свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов — здоровым организмам (людям, животным, растениям и т. д.) путём передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи.

