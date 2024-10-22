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Эксперт рассказала, как выбрать безопасное растительное молоко

1:19
Здоровье

Растительное молоко становится популярной альтернативой коровьему благодаря своим преимуществам для здоровья, особенно среди людей с непереносимостью лактозы и веганов.

Оно производится путем смешивания вытяжек из злаков, семян и орехов с водой и может содержать больше клетчатки и витамина E, чем коровье молоко. Однако эксперт Диана Маккей, доцент Школы науки и политики в области питания имени Фридмана, предупреждает о потенциальных рисках: производители добавляют в продукт загустители и стабилизаторы, такие как фосфат кальция и каррагинан, которые могут вызывать расстройства пищеварения у некоторых людей. Несмотря на это, большинство людей хорошо усваивает эти добавки.

Маккей рекомендует экспериментировать с разными видами растительного молока, чтобы найти подходящий продукт. Также она напоминает, что растительное молоко может различаться по составу в зависимости от бренда, и советует внимательно изучать содержание белка, кальция и витаминов D и B12. Например, соевое молоко содержит столько же белка, как и коровье, но требует обогащения кальцием и витамином D для достижения аналогичной питательной ценности.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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