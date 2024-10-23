Врач: отёк Квинке вполне может случиться от дубайского шоколада

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отёк Квинке может случиться по разным причинам. Недавно во Владикавказе местная жительница съела модный дубайский шоколад, после чего у неё началась сильнейшая аллергия. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, что в первую очередь стоит делать, если у вас случился отёк Квинке.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

"Этиология отёка Квинке до конца не изучена. То есть он может возникать по разным причинам. С одной стороны, это аллергический процесс, но бывают и псевдоаллергические реакции", — рассказал специалист.

По словам врача, в основе отёка Квинке лежит повышение уровня серотонина в ткани. Это медиатор нервной системы, который расширяет сосуды. В основном появление отёка связано с тем, что в кровь и в ткани, где он возникает, попадают различные низкомолекулярные токсины. Это могут быть лекарства, какие-то продукты из некачественных продуктов. Также это может быть, например, сочетание каких-то пищевых продуктов, которые человек не переносит.

"Есть продукты, которые не вызывают аллергию вообще. Например, на грудное молоко или отварное мясо отёк Квинке не развивается никогда. Но если это мясо, например, со специями, да еще и с алкоголем, то это сочетание может вызвать отёк Квинке", — уточнил врач.

Он добавил, что, если отёк возникает в области лица, это опасно для жизни. В таком случае может возникнуть отёк и непроходимость дыхательных путей. Человек может задохнуться и умереть от удушья.

"Надо обратиться сразу в медицинское учреждение или вызвать "скорую помощь". Также применяют различные антигистаминные препараты, потому что серотонин и гистамин — похожие между собой соединения. Но лучше всего, конечно, стероидные гормоны помогают снять этот отёк", — сказал доктор.

Сейчас стал очень популярен десерт — дубайский шоколад. После него у нескольких людей уже был отёк Квинке.

"Вполне может быть, потому что в этих восточных сладостях намешано очень много всяких специй. И если вы эти специи употребляете, а у нас организм не особо на это рассчитан, вы раздражаете оболочку желудка и кишечника, там увеличивается проницаемость. И из желудка идет бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция", — объяснил врач.

Можно попробовать небольшой кусочек шоколада, но когда человек от жадности килограммами его ест, здесь могут быть неприятные последствия.

Уточнения

Ангионевротический отёк или отёк Кви́нке, — реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу.

