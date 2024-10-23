Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леброн и Бронни Джеймсы – первая семья с совместным выступлением в НБА
СМИ: такси в Москве до конца 2024 года подорожает на 30 процентов
Названа причина, по которой российских артистов следует "наказывать"
Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске
Экс-солистка Reflex раскрыла причину быстрого похудения после родов: у меня не было выбора
Юбки для осени: топ моделей от трикотажа до атласа
Стоит ли делать татуаж бровей: 4 минуса этой процедуры
Польза имбирного чая: от иммунитета до стройной фигуры
Золотые правила: в какие драгметаллы стоит вкладывать в 2024 году

Врач: отёк Квинке вполне может случиться от дубайского шоколада

2:45
Здоровье

Отёк Квинке может случиться по разным причинам. Недавно во Владикавказе местная жительница съела модный дубайский шоколад, после чего у неё началась сильнейшая аллергия. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, что в первую очередь стоит делать, если у вас случился отёк Квинке.

Врач: отёк Квинке вполне может случиться от дубайского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

"Этиология отёка Квинке до конца не изучена. То есть он может возникать по разным причинам. С одной стороны, это аллергический процесс, но бывают и псевдоаллергические реакции", — рассказал специалист.

По словам врача, в основе отёка Квинке лежит повышение уровня серотонина в ткани. Это медиатор нервной системы, который расширяет сосуды. В основном появление отёка связано с тем, что в кровь и в ткани, где он возникает, попадают различные низкомолекулярные токсины. Это могут быть лекарства, какие-то продукты из некачественных продуктов. Также это может быть, например, сочетание каких-то пищевых продуктов, которые человек не переносит.

"Есть продукты, которые не вызывают аллергию вообще. Например, на грудное молоко или отварное мясо отёк Квинке не развивается никогда. Но если это мясо, например, со специями, да еще и с алкоголем, то это сочетание может вызвать отёк Квинке", — уточнил врач.

Он добавил, что, если отёк возникает в области лица, это опасно для жизни. В таком случае может возникнуть отёк и непроходимость дыхательных путей. Человек может задохнуться и умереть от удушья.

"Надо обратиться сразу в медицинское учреждение или вызвать "скорую помощь". Также применяют различные антигистаминные препараты, потому что серотонин и гистамин — похожие между собой соединения. Но лучше всего, конечно, стероидные гормоны помогают снять этот отёк", — сказал доктор.

Сейчас стал очень популярен десерт — дубайский шоколад. После него у нескольких людей уже был отёк Квинке.

"Вполне может быть, потому что в этих восточных сладостях намешано очень много всяких специй. И если вы эти специи употребляете, а у нас организм не особо на это рассчитан, вы раздражаете оболочку желудка и кишечника, там увеличивается проницаемость. И из желудка идет бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция", — объяснил врач.

Можно попробовать небольшой кусочек шоколада, но когда человек от жадности килограммами его ест, здесь могут быть неприятные последствия.

Уточнения

Ангионевротический отёк или отёк Кви́нке, — реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Какой кофе лучше пить утром и вечером: важные рекомендации
Еда и рецепты
Какой кофе лучше пить утром и вечером: важные рекомендации Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Последние материалы
Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске
Экс-солистка Reflex раскрыла причину быстрого похудения после родов: у меня не было выбора
Юбки для осени: топ моделей от трикотажа до атласа
Стоит ли делать татуаж бровей: 4 минуса этой процедуры
Польза имбирного чая: от иммунитета до стройной фигуры
Врач: отёк Квинке вполне может случиться от дубайского шоколада
Золотые правила: в какие драгметаллы стоит вкладывать в 2024 году
Туристам рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Ирина Болгар заявила об угрозах и слежке
Как подготовить теплицу к зиме осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.