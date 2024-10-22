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Эксперт рассказал о правилах использования анестезии в стоматологии

1:53
Здоровье

Выбор анестезии в стоматологии следует производить, учитывая масштаб предстоящей операции, текущее состояние здоровья пациента и наличие у него хронических заболеваний. Анестезиолог оценивает результаты анализов крови и данные электрокардиограммы, чтобы определить подходящий тип анестезии — ингаляционную или неингаляционную, а также концентрацию и вид используемого медикамента. Об этом сообщил Дмитрий Еремин, кандидат медицинских наук, доцент и заместитель директора по медицинской части Института стоматологии Пироговского Университета, в интервью для издания "Вести Подмосковья".

Эксперт рассказал о правилах использования анестезии в стоматологии
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

"Проблема в том, что в не во всех клиниках есть достаточное количество оборудования — оно дорогостоящее, вдобавок требует наличия специалиста анестезиолога-реаниматолога, палаты для пробуждения. Бывает, анестезиолог присутствует в штате по бумагам, возможно оформлен по трудовому договору, а не непосредственно в штате. Присутствует анестезиолог во время медицинской процедуры или нет — вопрос открытый. Важной также является специальность. Сотрудник должен быть анестезиологом-реаниматологом, чтобы в экстренном случае оказать помощь", — пояснил специалист.

Доцент Еремин также отметил, что большинство анестетиков могут оказывать угнетающее воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, вызывая различные побочные эффекты. Возможны осложнения в виде сердечной и дыхательной недостаточности, обострение хронических заболеваний или аллергические реакции. Особенно высок риск при использовании ингаляционного наркоза у пожилых пациентов и детей, так как у детей организм ещё не полностью сформирован, а у пожилых людей часто бывают сопутствующие здоровья проблемы.

Уточнения

Анестези́я (греч. ἀναισθησία — без чувства) — процесс уменьшения чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
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