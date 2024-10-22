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Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков

1:52
Здоровье

Ученые бьют тревогу относительно уменьшающейся эффективности антибиотиков. Президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц предупреждает, что это может стать причиной возврата к ситуации, которая была до открытия пенициллина. Терапевт Наталья Леонтьева в разговоре с ИА RuNews24.ru комментирует данные высказывания.

Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

Поднимается вопрос о чрезмерном и необоснованном назначении антибиотиков, что способствует усилению резистентности бактерий к ним. В результате к 2050 году может возрасти количество инфекций, которые затронут многих людей.

Наталья Леонтьева подчёркивает, что обесценивание антибиотиков представляет собой значительную угрозу, способную привести к росту смертности от инфекционных заболеваний. Она указывает на недопустимость неконтролируемого использования антибиотиков, в том числе при лечении заболеваний дыхательных путей.

"Проблема снижения эффективности антибиотиков может быть переосмыслена с точки зрения изменения подходов к лечению. Вместо того чтобы назначать антибиотики при малейшем подозрении на инфекцию, необходимо проводить более тщательную диагностику и выбирать наиболее подходящий препарат для каждого конкретного случая. Также важно повышать осведомлённость населения о правильном использовании антибиотиков и о том, когда их применение действительно необходимо. Врачи должны быть более внимательными к пациентам и избегать назначения антибиотиков без веских оснований", — уверена специалист.

Врач также напоминает о важности осознанного применения антибиотиков — эти мощные лекарственные средства должны использоваться строго по показаниям и в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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