Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые бьют тревогу относительно уменьшающейся эффективности антибиотиков. Президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц предупреждает, что это может стать причиной возврата к ситуации, которая была до открытия пенициллина. Терапевт Наталья Леонтьева в разговоре с ИА RuNews24.ru комментирует данные высказывания.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

Поднимается вопрос о чрезмерном и необоснованном назначении антибиотиков, что способствует усилению резистентности бактерий к ним. В результате к 2050 году может возрасти количество инфекций, которые затронут многих людей.

Наталья Леонтьева подчёркивает, что обесценивание антибиотиков представляет собой значительную угрозу, способную привести к росту смертности от инфекционных заболеваний. Она указывает на недопустимость неконтролируемого использования антибиотиков, в том числе при лечении заболеваний дыхательных путей.

"Проблема снижения эффективности антибиотиков может быть переосмыслена с точки зрения изменения подходов к лечению. Вместо того чтобы назначать антибиотики при малейшем подозрении на инфекцию, необходимо проводить более тщательную диагностику и выбирать наиболее подходящий препарат для каждого конкретного случая. Также важно повышать осведомлённость населения о правильном использовании антибиотиков и о том, когда их применение действительно необходимо. Врачи должны быть более внимательными к пациентам и избегать назначения антибиотиков без веских оснований", — уверена специалист.

Врач также напоминает о важности осознанного применения антибиотиков — эти мощные лекарственные средства должны использоваться строго по показаниям и в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

