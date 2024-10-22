Врач рассказал о путях заражения микоплазменной пневмонией

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что причиной недавней вспышки пневмонии в России стала микоплазма — организм, занимающий промежуточное положение между бактериями и вирусами, сообщает "Вечерняя Москва".

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

"Несмотря на то, что это бактерия, у неё есть ядро и она живёт внутриклеточно. То есть она попадает в организм и, как правило, начинает размножаться в слизистой", — отметил врач.

Специалист предостерёг, что микоплазменная пневмония распространяется через воздух при помощи капелек, но уточнил, что данный патоген подвержен действию определённых антибиотиков.

Владимир Болибок указал на то, что инфицирование может происходить в процессе чихания, и риск заболевания выше у людей с ослабленной иммунной системой, в том числе у тех, кто пережил инфекцию, вызванную коронавирусом. Он также напомнил, что микоплазменную пневмонию иногда называют "болезнью новобранцев" или "болезнью рекрутов" из-за её склонности к распространению в плотно собранных группах людей.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

