Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка содержит много полезных элементов, однако некоторым людям стоит употреблять её с осторожностью. На это обратил внимание кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

По словам эксперта, избыток клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением и нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Людям с синдромом раздражённого кишечника или другими заболеваниями ЖКТ следует вводить овсянку в рацион постепенно.

Значительное количество углеводов в овсяной крупе может привести к резким скачкам уровня сахара в крови и проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ необходимо следить за количеством потребляемой овсянки, отметил биолог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в составе овсянки содержится фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению кальция, магния, железа и цинка. Это может привести к дефициту важных микроэлементов у людей с несбалансированным питанием.

Также у некоторых людей могут возникать индивидуальные аллергические реакции на овсянку, такие как кожные высыпания, зуд, отёк или даже анафилактический шок в тяжёлых случаях, добавил специалист.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

