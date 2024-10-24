Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки

Овсянка содержит много полезных элементов, однако некоторым людям стоит употреблять её с осторожностью. На это обратил внимание кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
По словам эксперта, избыток клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением и нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Людям с синдромом раздражённого кишечника или другими заболеваниями ЖКТ следует вводить овсянку в рацион постепенно.
Значительное количество углеводов в овсяной крупе может привести к резким скачкам уровня сахара в крови и проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ необходимо следить за количеством потребляемой овсянки, отметил биолог в беседе с РИА Новости.
Кроме того, в составе овсянки содержится фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению кальция, магния, железа и цинка. Это может привести к дефициту важных микроэлементов у людей с несбалансированным питанием.
Также у некоторых людей могут возникать индивидуальные аллергические реакции на овсянку, такие как кожные высыпания, зуд, отёк или даже анафилактический шок в тяжёлых случаях, добавил специалист.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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