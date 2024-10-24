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Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки

1:25
Здоровье

Овсянка содержит много полезных элементов, однако некоторым людям стоит употреблять её с осторожностью. На это обратил внимание кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn, CC0

По словам эксперта, избыток клетчатки может вызвать проблемы с пищеварением и нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Людям с синдромом раздражённого кишечника или другими заболеваниями ЖКТ следует вводить овсянку в рацион постепенно.

Значительное количество углеводов в овсяной крупе может привести к резким скачкам уровня сахара в крови и проблемам с контролем глюкозы. Людям с диабетом и другими нарушениями обмена веществ необходимо следить за количеством потребляемой овсянки, отметил биолог в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в составе овсянки содержится фитиновая кислота, которая может препятствовать усвоению кальция, магния, железа и цинка. Это может привести к дефициту важных микроэлементов у людей с несбалансированным питанием.

Также у некоторых людей могут возникать индивидуальные аллергические реакции на овсянку, такие как кожные высыпания, зуд, отёк или даже анафилактический шок в тяжёлых случаях, добавил специалист.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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