Врач рассказал, из-за чего появляется герпес на губах и как с ним бороться

Герпес I типа, известный также как "простуда на губах", часто возникает в результате ослабления иммунной системы. Кроме того, эксперты отмечают, что стресс, климатические и сезонные изменения также могут спровоцировать развитие этого заболевания. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.
"Это вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете", — уточнил врач.
По словам специалиста, бороться с герпесом можно самостоятельно с помощью специальных мазей и кремов. Наиболее эффективно это делать на ранней стадии заболевания, когда появляется зуд и покалывание в области будущих высыпаний. Однако если герпес возникает регулярно, то требуется консультация и помощь специалистов для более эффективного лечения.
Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.
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