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Диетолог раскрыла, как восполнить дефицит витамина D

1:06
Здоровье

Витамин D важен для здоровья костей и нервной системы, а также для нормальной работы иммунной системы. Тем не менее, даже летом его часто не хватает, как отметила врач-диетолог и эндокринолог Мария Дубская.

Диетолог раскрыла, как восполнить дефицит витамина D
Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

"В принципе, в течение всего года рекомендовано всем, начиная с 6-месячного возраста, принимать витамин D", — отметила врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Специалист рассказала, как восполнить дефицит витамина D с помощью питания. Она порекомендовала включать в рацион красную и морскую рыбу, молочные продукты и грибы шиитаке. Также полезно готовить салаты с рукколой, авокадо, красной рыбой и кунжутными семечками, а также салаты с миндалём, которые обеспечат дополнительный источник кальция.

Яичные желтки тоже полезны, но их потребление следует ограничить до двух в день из-за высокого содержания холестерина. В то же время, шпинат и свекла могут препятствовать усвоению витамина D, предупредила врач.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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