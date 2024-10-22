Трихолог Базаль рассказала о современных способах в борьбе с выпадением волос

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современной трихологии существует множество методов лечения выпадения волос. Среди них есть как традиционные, так и инновационные подходы. О них рассказала трихолог, косметолог Анастасия Базаль.

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Эксперт отметила, что фармакологические препараты часто становятся первым шагом в борьбе с выпадением волос. Среди наиболее эффективных и широко используемых средств можно выделить миноксидил и финастерид.

Миноксидил — это препарат для местного применения, который стимулирует кровообращение в коже головы и продлевает фазу роста волос. Он доступен в виде раствора или пены и наносится прямо на кожу головы.

Финастерид — это пероральный препарат, который не позволяет тестостерону превращаться в дигидротестостерон. Это замедляет процесс истощения волосяных фолликулов при андрогенетической алопеции, пишет URA.RU.

При потере волос могут помочь также плазмотерапия и мезотерапия — это инъекционные методы, которые направлены на улучшение кровоснабжения кожи головы и стимуляцию роста волос, отметила трихолог.

Базаль рассказала, что плазмотерапия использует обогащённую тромбоцитами плазму крови пациента, которая вводится в кожу головы. Это стимулирует регенерацию тканей и активирует "спящие" волосяные фолликулы.

Мезотерапия — это введение специальных коктейлей, содержащих витамины, минералы, аминокислоты и прочие полезные вещества. Они нормализуют метаболизм в клетках кожи головы, питают волосяные фолликулы и способствуют росту новых волос.

Если традиционные способы оказались бессильны, на помощь может прийти трансплантация волос — это хирургический метод, который рекомендуется в случаях значительной потери волос. При трансплантации пациенту пересаживают собственные волосяные фолликулов пациента из зон с густым ростом, чаще всего из затылочной области, в те зоны, которые в этом нуждаются.

Трихолог напомнила, что профилактика выпадения волос и их укрепление часто зависят от должного ухода и соблюдения здорового образа жизни.

Важно подобрать качественные шампуни и средства для ухода за волосами, основываясь на типе волос и кожи головы. Можно попробовать делать регулярный и правильный массаж кожи головы, который улучшает кровообращение и способствует питанию волосяных фолликулов.

Также не забывайте защищать волосы от негативных внешних факторов: солнечных лучей, хлорированной воды в бассейнах и морской соли. Помните об использовании головных уборов в жаркую погоду и специальных защитных средствах, которые сохранят волосы здоровыми.

"Не менее важен и общий образ жизни. Сбалансированное питание, богатое белками и витаминами необходимо для здорового роста волос. Физкультура, зарядка тоже хорошо влияют на кровообращение, что, в свою очередь, хорошо сказывается на коже головы и состоянии волос", — заключила Анастасия Базаль.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

