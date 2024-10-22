Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ ошибок при выборе ботильонов, которые делают образ неактуальным
G7 продлит блокировку российских активов после завершения СВО
Концертный директор Глюкозы прокомментировал скандал с артисткой: что произошло на самом деле
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
На осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело
Сестра Ким Чен Ына нашла сходство Южной Кореи и Украины с невоспитанными собаками
Маска для лица с яблочным уксусом и зелёным чаем: эффективно убираем постакне
Российские учёные создают компактный магнитометр для беспилотников
Ученые назвали ягоду, которая поможет сохранить сердце здоровым

Трихолог Базаль рассказала о современных способах в борьбе с выпадением волос

3:14
Здоровье

В современной трихологии существует множество методов лечения выпадения волос. Среди них есть как традиционные, так и инновационные подходы. О них рассказала трихолог, косметолог Анастасия Базаль.

Трихолог Базаль рассказала о современных способах в борьбе с выпадением волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметила, что фармакологические препараты часто становятся первым шагом в борьбе с выпадением волос. Среди наиболее эффективных и широко используемых средств можно выделить миноксидил и финастерид.

Миноксидил — это препарат для местного применения, который стимулирует кровообращение в коже головы и продлевает фазу роста волос. Он доступен в виде раствора или пены и наносится прямо на кожу головы.

Финастерид — это пероральный препарат, который не позволяет тестостерону превращаться в дигидротестостерон. Это замедляет процесс истощения волосяных фолликулов при андрогенетической алопеции, пишет URA.RU.

При потере волос могут помочь также плазмотерапия и мезотерапия — это инъекционные методы, которые направлены на улучшение кровоснабжения кожи головы и стимуляцию роста волос, отметила трихолог.

Базаль рассказала, что плазмотерапия использует обогащённую тромбоцитами плазму крови пациента, которая вводится в кожу головы. Это стимулирует регенерацию тканей и активирует "спящие" волосяные фолликулы.

Мезотерапия — это введение специальных коктейлей, содержащих витамины, минералы, аминокислоты и прочие полезные вещества. Они нормализуют метаболизм в клетках кожи головы, питают волосяные фолликулы и способствуют росту новых волос.

Если традиционные способы оказались бессильны, на помощь может прийти трансплантация волос — это хирургический метод, который рекомендуется в случаях значительной потери волос. При трансплантации пациенту пересаживают собственные волосяные фолликулов пациента из зон с густым ростом, чаще всего из затылочной области, в те зоны, которые в этом нуждаются.

Трихолог напомнила, что профилактика выпадения волос и их укрепление часто зависят от должного ухода и соблюдения здорового образа жизни.

Важно подобрать качественные шампуни и средства для ухода за волосами, основываясь на типе волос и кожи головы. Можно попробовать делать регулярный и правильный массаж кожи головы, который улучшает кровообращение и способствует питанию волосяных фолликулов.

Также не забывайте защищать волосы от негативных внешних факторов: солнечных лучей, хлорированной воды в бассейнах и морской соли. Помните об использовании головных уборов в жаркую погоду и специальных защитных средствах, которые сохранят волосы здоровыми.

"Не менее важен и общий образ жизни. Сбалансированное питание, богатое белками и витаминами необходимо для здорового роста волос. Физкультура, зарядка тоже хорошо влияют на кровообращение, что, в свою очередь, хорошо сказывается на коже головы и состоянии волос", — заключила Анастасия Базаль.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Последние материалы
Гастролирующего по США Максима Галкина* уличили в афёре
Администрация Байдена закручивает гайки против энергоресурсов России
Средняя цена нового жилья в регионах выросла на 2% после отмены льготной ипотеки
Ольга Зарубина не собирается жалеть певицу Глюкозу: спустись на землю
Ценам на один вид квартир предрекли снижение
Около 40% собственников квартир в Москве лояльны к арендаторам с животными
5 советов по уходу за кожей с раздражениями
Виктория Боня высказалась о требующей миллиарды от Павла Дурова Ирине Болгар: бабка у разбитого корыта
Вкусный соус из клюквы к мясу, который можно заготовить на зиму
Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.