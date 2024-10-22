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Как распознать начавшуюся пневмонию и как от неё защититься?

2:38
Здоровье

Осенью 2024 года в России было зарегистрировано увеличение случаев заболевания пневмонией, особенно среди детей. По данным Роспотребнадзора, в октябре внебольничная пневмония была выявлена в 16 регионах страны. Врач-пульмонолог Марина Агатаева рассказала о причинах вспышки и способах защиты от пневмонии.

Как распознать начавшуюся пневмонию и как от неё защититься?
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Пневмония — это инфекционное воспаление легких, вызванное бактериями, вирусами или грибами. Она может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

"Осенью, когда организм ослаблен, риск заболеть пневмонией возрастает. Рекомендую при первых признаках обратиться к врачу, а не заниматься самолечением", — сказала Агатаева в беседе с URA.RU.

Врач рассказала, что основными симптомами внебольничной пневмонии являются:

  • высокая температура с ознобом,
  • кашель,
  • одышка,
  • боль в груди,
  • слабость,
  • головная боль,
  • потливость,
  • мышечные и суставные боли.

Главными способами защиты от внебольничной (развившейся вне лечечного учреждения) пневмонии являются:

  • прививка против пневмококковой инфекции,
  • вакцинация против гриппа,
  • соблюдение гигиены,
  • минимизация контактов с больными.

Пульмонолог рассказала, что в 2024 году основным патогеном, вызывающим пневмонию, стала микоплазма. Она имеет свои особенности: постепенное начало, сухой кашель, умеренная лихорадка. Диагностика затруднена и требует особых антибиотиков.

Врач призвала обратить внимание на следующие симптомы пневмонии у взрослых и детей: лихорадку, кашель, одышку, боли в груди, слабость, потливость, головная боль. У детей возможны вялость, отказ от еды и цианоз носогубного треугольника.

Лечение пневмонии

При диагностированной пневмонии больному назначается антибактериальная терапия.

"Антибактериальная терапия — основа лечения бактериальной пневмонии у взрослых и детей. Выбор антибиотика зависит от предполагаемого возбудителя и его чувствительности. Так, при микоплазменной пневмонии эффективны макролиды (азитромицин), а при пневмококковой — пенициллины или цефалоспорины", — сказала Агатаева.

Также для заболевших важны дыхательная гимнастика, отказ от курения. При подозрении на пневмонию — немедленное обращение к врачу, добавила пульмонолог.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Бахарева Неля
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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