Как распознать начавшуюся пневмонию и как от неё защититься?

Осенью 2024 года в России было зарегистрировано увеличение случаев заболевания пневмонией, особенно среди детей. По данным Роспотребнадзора, в октябре внебольничная пневмония была выявлена в 16 регионах страны. Врач-пульмонолог Марина Агатаева рассказала о причинах вспышки и способах защиты от пневмонии.
Пневмония — это инфекционное воспаление легких, вызванное бактериями, вирусами или грибами. Она может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.
"Осенью, когда организм ослаблен, риск заболеть пневмонией возрастает. Рекомендую при первых признаках обратиться к врачу, а не заниматься самолечением", — сказала Агатаева в беседе с URA.RU.
Врач рассказала, что основными симптомами внебольничной пневмонии являются:
Главными способами защиты от внебольничной (развившейся вне лечечного учреждения) пневмонии являются:
Пульмонолог рассказала, что в 2024 году основным патогеном, вызывающим пневмонию, стала микоплазма. Она имеет свои особенности: постепенное начало, сухой кашель, умеренная лихорадка. Диагностика затруднена и требует особых антибиотиков.
Врач призвала обратить внимание на следующие симптомы пневмонии у взрослых и детей: лихорадку, кашель, одышку, боли в груди, слабость, потливость, головная боль. У детей возможны вялость, отказ от еды и цианоз носогубного треугольника.
При диагностированной пневмонии больному назначается антибактериальная терапия.
"Антибактериальная терапия — основа лечения бактериальной пневмонии у взрослых и детей. Выбор антибиотика зависит от предполагаемого возбудителя и его чувствительности. Так, при микоплазменной пневмонии эффективны макролиды (азитромицин), а при пневмококковой — пенициллины или цефалоспорины", — сказала Агатаева.
Также для заболевших важны дыхательная гимнастика, отказ от курения. При подозрении на пневмонию — немедленное обращение к врачу, добавила пульмонолог.
Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.