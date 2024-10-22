Врач предупредил о смертельной опасности гастрита

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастрит часто протекает бессимптомно и может быть обнаружен только во время медицинского обследования с помощью биопсии. Боли в желудке и тошнота, знакомые многим, обычно указывают на функциональную диспепсию, которая, хотя и портит настроение, не приводит к осложнениям. Об этом предупредил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, подчеркнув смертельную опасность гастрита и необходимость его лечения. По его словам, если гастрит не лечить, он может перерасти в рак желудка.

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"Гастрит — это не боль в желудке и не тошнота. Этот тихий, но опасный процесс, который может закончиться атрофическим гастритом, а через него — онкологической трансформацией", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Гастроэнтеролог также отметил, что в 90% случаев рак желудка является следствием хронического гастрита. Следовательно, своевременное лечение гастрита может предотвратить развитие онкологии. Для этого необходимо принимать комбинацию из четырёх препаратов, назначенных специалистом, чтобы уничтожить бактерию хеликобактер.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

