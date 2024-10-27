Новое открытие механизма гибернации раковых клеток

Как пивные дрожжи помогут победить рак — научный прорыв

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее открытие нового механизма выживания, наблюдаемого у пивоваренных дрожжей, может помочь в разработке новых подходов к борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследование в Датском технологическом университете показало, что дрожжи могут уходить в состояние гибернации при недостатке питания, что схоже с тем, как раковые клетки адаптируются к условиям голодания.

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Как это может помочь в борьбе с раком

Учёные из Университета Вирджинии обнаружили, что раковые клетки могут уходить в своего рода спячку, чтобы пережить отсутствие ресурсов и избежать обнаружения иммунной системой. Понимание этого процесса открывает возможности для создания новых терапевтических методов, направленных на то, чтобы лишить раковые клетки питания и сделать их более уязвимыми для лечения.

Пивоваренные дрожжи как модель для исследования

Дрожжи Schizosaccharomyces pombe, используемые в пивоварении на протяжении веков, оказались идеальной моделью для изучения этих процессов. Они обладают значительным сходством с человеческими клетками, что позволило учёным с помощью мощных микроскопов увидеть ранее неизвестные особенности их гибернации. В частности, митохондрии этих клеток покрываются деактивированными рибосомами, которые крепятся к ним в необычной позиции, используя минимальные молекулярные структуры.

Менеджер по исследовательской информации в Cancer Research UK, Чарльз Эванс, отметил, что растения являются важным источником противораковых препаратов, однако их добыча часто связана с высокими затратами. Исследователи сделали прорыв, воссоздав почти все сложные химические процессы, необходимые для производства винбластина.

По словам Эванса, хотя на данном этапе требуются дополнительные исследования, это открытие можно считать "многообещающим шагом к созданию более доступных способов производства противораковых препаратов".

Будущие перспективы

Исследователи пока не до конца понимают, почему рибосомы ведут себя таким образом, но есть предположения, что они могут выполнять защитную функцию, предотвращая клеточное самопоедание, или служить для отправки сигнала в митохондрии. В любом случае, учёные надеются, что их открытие позволит разработать новые маркеры для отслеживания спящих раковых клеток, что облегчит их уничтожение в будущем.