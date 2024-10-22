Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые уверены, что покупка дорогого шампуня — это необходимый шаг на пути к здоровым и красивым волосам. Однако высокая цена не всегда гарантирует идеальный состав продукта. Далеко не все дорогостоящие средства содержат активные компоненты, которые действительно полезны для волос. К счастью, можно выбрать более бюджетный вариант и самостоятельно обогатить его полезными добавками.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Что можно добавить в шампунь для улучшения его свойств:

1. Морская соль

Добавив немного морской соли в шампунь, вы усилите его очищающие свойства. Соль обладает мягким пилинговым эффектом для кожи головы, что способствует лучшему очищению и стимулирует кровообращение.

2. Витамины

Отличное дополнение — ампульные витамины. Просто добавьте их в необходимое количество шампуня перед использованием, нанесите на волосы и оставьте на пару минут. Эксперты советуют выбирать витамины А, Е и группу В — они особенно полезны для здоровья волос.

3. Эфирные масла

Для обогащения шампуня эфирными маслами нужно рассчитать правильное количество: на 50 мл средства добавляют 10 капель масла. Можно комбинировать разные масла для более заметного эффекта. Отличный выбор — масла лаванды, цитрусовых, сандала, розы, жасмина и розмарина.

Уточнения

Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

