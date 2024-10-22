Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банк России выступает за обязательный QR-код
Как уменьшить риски появления колорадского жука в следующем сезоне
Как метеорит размером с четыре Эвереста повлиял на ход жизни на Земле
В России отреагировали на планы Евросоюза ужесточить санкции
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки
Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье
Привычки за завтраком, которые мешают похудеть
Кошки как идеальные компаньоны: тишина и уют в доме

Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла

1:31
Здоровье

Некоторые уверены, что покупка дорогого шампуня — это необходимый шаг на пути к здоровым и красивым волосам. Однако высокая цена не всегда гарантирует идеальный состав продукта. Далеко не все дорогостоящие средства содержат активные компоненты, которые действительно полезны для волос. К счастью, можно выбрать более бюджетный вариант и самостоятельно обогатить его полезными добавками.

Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Что можно добавить в шампунь для улучшения его свойств:

1. Морская соль

Добавив немного морской соли в шампунь, вы усилите его очищающие свойства. Соль обладает мягким пилинговым эффектом для кожи головы, что способствует лучшему очищению и стимулирует кровообращение.

2. Витамины

Отличное дополнение — ампульные витамины. Просто добавьте их в необходимое количество шампуня перед использованием, нанесите на волосы и оставьте на пару минут. Эксперты советуют выбирать витамины А, Е и группу В — они особенно полезны для здоровья волос.

3. Эфирные масла

Для обогащения шампуня эфирными маслами нужно рассчитать правильное количество: на 50 мл средства добавляют 10 капель масла. Можно комбинировать разные масла для более заметного эффекта. Отличный выбор — масла лаванды, цитрусовых, сандала, розы, жасмина и розмарина.

Уточнения

Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Еда и рецепты
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза Аудио 
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Авто
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень Аудио 
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
В России отреагировали на планы Евросоюза ужесточить санкции
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Что нужно знать об интервальном голодании: риски и недостатки
Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье
Привычки за завтраком, которые мешают похудеть
Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла
Кошки как идеальные компаньоны: тишина и уют в доме
Выбор направления: куда отправиться на новогодние каникулы?
Как вывести пятна от свёклы на разделочной доске: поможет соль и лимонная кислота
Cерые рынки Китая усугубляют проблемы люксовых брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.