Секреты обогащения шампуня: витамины, соль и эфирные масла

Некоторые уверены, что покупка дорогого шампуня — это необходимый шаг на пути к здоровым и красивым волосам. Однако высокая цена не всегда гарантирует идеальный состав продукта. Далеко не все дорогостоящие средства содержат активные компоненты, которые действительно полезны для волос. К счастью, можно выбрать более бюджетный вариант и самостоятельно обогатить его полезными добавками.
Что можно добавить в шампунь для улучшения его свойств:
1. Морская соль
Добавив немного морской соли в шампунь, вы усилите его очищающие свойства. Соль обладает мягким пилинговым эффектом для кожи головы, что способствует лучшему очищению и стимулирует кровообращение.
2. Витамины
Отличное дополнение — ампульные витамины. Просто добавьте их в необходимое количество шампуня перед использованием, нанесите на волосы и оставьте на пару минут. Эксперты советуют выбирать витамины А, Е и группу В — они особенно полезны для здоровья волос.
3. Эфирные масла
Для обогащения шампуня эфирными маслами нужно рассчитать правильное количество: на 50 мл средства добавляют 10 капель масла. Можно комбинировать разные масла для более заметного эффекта. Отличный выбор — масла лаванды, цитрусовых, сандала, розы, жасмина и розмарина.
Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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