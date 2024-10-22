Усталость и апатия? Попробуйте эти способы для улучшения самочувствия

Даже здоровые люди иногда могут жаловаться на плохое самочувствие. Обычно это проявляется в виде усталости и упадка сил. Однако есть простые и эффективные способы быстро улучшить своё состояние.

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Три способа для улучшения самочувствия:

1. Ешьте супы

Супы — это лёгкая и питательная пища, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и не перегружает организм. Регулярное употребление разнообразных полезных супов способно быстро улучшить общее состояние здоровья, отмечают специалисты.

2. Увеличьте продолжительность сна

Часто причиной усталости и ощущения разбитости является недостаток сна. Многие предпочитают поздно ложиться, тратя ночное время на просмотр сериалов или другие занятия, игнорируя потребность в полноценном отдыхе. В итоге самочувствие ухудшается с каждым днём.

3. Пейте чай и цикорий вместо кофе

Если на протяжении длительного времени вы чувствуете усталость, апатию и снижение энергии, возможно, стоит временно отказаться от кофе. Замените его на чай или цикорий — это поможет восстановить бодрость и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Цико́рий обыкнове́нный (лат. Cichórium íntybus) — вид многолетних травянистых растений из рода Цикорий (Cichorium) семейства Астровые (Asteraceae).

