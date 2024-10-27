Опасности переизбытка фруктозы: диабет, подагра и жировой гепатоз

Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фруктоза — это природный сахар, который содержится в ягодах, фруктах, мёде и некоторых овощах. Диетолог Лилия Габдулхакова рассказала о том, сколько фруктозы можно употреблять ежедневно и каковы её возможные последствия для здоровья.

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Сколько фруктозы можно потреблять в день?

По словам врача, суточная норма потребления фруктозы не должна превышать 25 граммов. Например, в одном ломтике арбуза содержится около 5 граммов фруктозы. Если же количество потребляемой фруктозы превышает эту норму, её избыток отправляется в печень и превращается в жир, так как мышцы не могут перерабатывать фруктозу.

Влияние фруктозы на здоровье:

Фрукты полезны, потому что они богаты водой, клетчаткой и антиоксидантами. Однако чрезмерное их употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Злоупотребление фруктозой увеличивает риск развития диабета, жирового гепатоза и хронического панкреатита.

Также важно учитывать, что большое количество фруктозы способствует повышению уровня холестерина, что может привести к ожирению печени и развитию подагры. Кроме того, фруктоза, продаваемая как заменитель сахара, при длительном потреблении может негативно влиять на уровень сахара в крови.

Уточнения

Фруктоза - один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).



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