Почему любовь к мясу может обернуться проблемами со здоровьем

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Многие люди, не заставшие времена дефицита, часто склонны злоупотреблять мясом в своём рационе. Это говорит о том, что представления о правильном питании у таких людей оставляют желать лучшего.

Каждый день есть мясо — вовсе не полезно для организма, и последствия могут быть весьма серьёзными.

Негативные последствия чрезмерного потребления мяса:

Сердечно-сосудистая система

Мясо считается одним из самых опасных продуктов для сердца и сосудов, поскольку оно повышает уровень холестерина и способствует образованию бляшек. Специалисты утверждают, что большинство кардиологических пациентов имеют пристрастие к мясным продуктам, что значительно ухудшает их здоровье.

Ожирение

Мясные продукты, особенно жареные, отличаются высокой калорийностью и содержат много жиров. Поэтому люди, часто употребляющие мясо и его полуфабрикаты, нередко страдают от избыточного веса.

Онкология

Многочисленные исследования подтверждают, что регулярное потребление большого количества мяса может вызвать воспалительные процессы в организме. У мясоедов чаще всего диагностируют онкологические заболевания, в частности рак кишечника.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

