Как кофе и сладкие продукты влияют на внимание и продуктивность

Сладкое и кофе: скрытые враги вашей продуктивности

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление кофе и сладких продуктов может снижать концентрацию и продуктивность, утверждает эндокринолог Галина Смирнова.

Влияние сладкого и кофе на организм

Сладкие продукты, еда быстрого приготовления и напитки, содержащие кофеин, вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, что на короткий срок увеличивает энергию. Однако, если энергия не расходуется, глюкоза преобразуется в жир, что приводит к снижению концентрации и ухудшению внимания, отмечает специалист.

Кофеин: кратковременный бодрящий эффект

По словам врача, кофе и энергетические напитки дают лишь кратковременный эффект бодрости. Через пару часов происходит так называемый "откат": силы быстро покидают организм, и способность сосредотачиваться на задачах снижается. Более того, злоупотребление кофеином может вызвать рассеянность и тревожность.

Быстрая еда и её влияние на продуктивность

Еда быстрого приготовления, содержащая трансжиры и консерванты, также оказывает отрицательное влияние на работоспособность, подытожила Смирнова. Постоянное употребление такой пищи снижает общую эффективность и может ухудшать когнитивные функции.

Уточнения

Кофеи́н - психоактивное вещество, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

