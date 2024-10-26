Вредные последствия замены сахара мёдом при похудении

Мёд при похудении: скрытая опасность для фигуры

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мёд часто воспринимается как полезная альтернатива сахару, особенно среди тех, кто стремится похудеть. Однако, гастроэнтеролог Ирина Губанова развенчивает этот миф и предупреждает: замена сахара мёдом не способствует снижению веса.

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Почему мёд не помогает в похудении?

Как объясняет доктор Губанова, мёд хоть и является натуральным продуктом, остаётся высококалорийным. Всего 21 грамм мёда содержит около 64 килокалорий, из которых 17 грамм приходится на углеводы. Несмотря на его природное происхождение, мёд может способствовать набору веса, если употреблять его систематически.

Мёд и его влияние на здоровье

Регулярное потребление мёда может не только мешать достижению целей по снижению веса, но и привести к различным проблемам со здоровьем. Врач отмечает, что чрезмерное потребление мёда может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и жирового гепатоза. Эти болезни связаны с накоплением жира в организме и могут нанести значительный вред здоровью.

Мёд и уровень глюкозы в крови

Кроме того, мёд вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови. После его употребления может усилиться чувство голода, что повышает риск переедания, подчёркивает гастроэнтеролог.

Вместо того чтобы полагаться на мёд как на "здоровую" альтернативу, специалист советует тщательно контролировать количество потребляемых сахаров и отдавать предпочтение сбалансированному питанию.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Углеводы - являются неотъемлемым компонентом клеток и тканей всех живых организмов представителей растительного и животного мира, составляя основную часть органического вещества на Земле.

