Полезные продукты для здоровья кишечника: йогурт, овсянка, квашеная капуста

Три продукта, которые помогут вашему кишечнику работать как часы

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда кишечник работает как часы, это отражается на общем состоянии организма — появляется больше энергии и сил. Правильное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья кишечника, улучшении пищеварения и профилактике заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Диетолог Мария Капралова выделила три продукта, которые особенно полезны для кишечника и помогут улучшить его работу.

1. Йогурт

Йогурт — один из самых известных и эффективных пробиотиков, благодаря содержанию живых бактерий, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Полезные бактерии в йогурте помогают организму переваривать пищу и предотвращают развитие различных заболеваний.

Польза:

Улучшает пищеварение за счёт расщепления лактозы, что особенно полезно для людей с её непереносимостью.

Укрепляет иммунную систему, поддерживая здоровую микрофлору.

Снижает риск таких заболеваний, как синдром раздражённого кишечника и воспалительные заболевания кишечника.

Выбирайте йогурт без добавления сахара и ароматизаторов, обязательно проверяйте наличие живых культур на упаковке и обращайте внимание на срок годности.

2. Овсянка

Овсянка, особенно нерафинированная, богата клетчаткой, которая необходима для здоровья кишечника. Она помогает нормализовать пищеварение, улучшает стул и сохраняет чувство сытости на долгое время.

Польза:

Регулирует стул благодаря растворимой клетчатке, что особенно полезно при запорах.

Снижает уровень плохого холестерина (LDL) за счёт содержания бета-глюканов.

Способствует поддержанию здорового веса, создавая длительное чувство сытости.

Для максимальной пользы выбирайте нерафинированную овсянку или геркулес. Можно добавить фрукты, орехи и семена для улучшения вкуса и питательной ценности.

3. Квашеная капуста

Квашеная капуста — мощный пробиотик, способствующий здоровью кишечника. Она богата живыми бактериями и клетчаткой, которые улучшают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.

Польза:

Поддерживает микрофлору благодаря содержанию лактобактерий.

Улучшает пищеварение за счёт кислот, образующихся при ферментации.

Богата витаминами C и K, которые укрепляют организм.

Важно выбирать непастеризованную квашеную капусту, так как пастеризация убивает полезные бактерии. Лучше всего готовить капусту самостоятельно или выбирать минимально обработанные продукты.

Регулярное употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты поможет поддерживать здоровье кишечника и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.



