Полезные продукты для здоровья кишечника: йогурт, овсянка, квашеная капуста

Когда кишечник работает как часы, это отражается на общем состоянии организма — появляется больше энергии и сил. Правильное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья кишечника, улучшении пищеварения и профилактике заболеваний.
Диетолог Мария Капралова выделила три продукта, которые особенно полезны для кишечника и помогут улучшить его работу.
Йогурт — один из самых известных и эффективных пробиотиков, благодаря содержанию живых бактерий, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника. Полезные бактерии в йогурте помогают организму переваривать пищу и предотвращают развитие различных заболеваний.
Улучшает пищеварение за счёт расщепления лактозы, что особенно полезно для людей с её непереносимостью.
Укрепляет иммунную систему, поддерживая здоровую микрофлору.
Снижает риск таких заболеваний, как синдром раздражённого кишечника и воспалительные заболевания кишечника.
Выбирайте йогурт без добавления сахара и ароматизаторов, обязательно проверяйте наличие живых культур на упаковке и обращайте внимание на срок годности.
Овсянка, особенно нерафинированная, богата клетчаткой, которая необходима для здоровья кишечника. Она помогает нормализовать пищеварение, улучшает стул и сохраняет чувство сытости на долгое время.
Регулирует стул благодаря растворимой клетчатке, что особенно полезно при запорах.
Снижает уровень плохого холестерина (LDL) за счёт содержания бета-глюканов.
Способствует поддержанию здорового веса, создавая длительное чувство сытости.
Для максимальной пользы выбирайте нерафинированную овсянку или геркулес. Можно добавить фрукты, орехи и семена для улучшения вкуса и питательной ценности.
Квашеная капуста — мощный пробиотик, способствующий здоровью кишечника. Она богата живыми бактериями и клетчаткой, которые улучшают пищеварение и поддерживают баланс микрофлоры.
Поддерживает микрофлору благодаря содержанию лактобактерий.
Улучшает пищеварение за счёт кислот, образующихся при ферментации.
Богата витаминами C и K, которые укрепляют организм.
Важно выбирать непастеризованную квашеную капусту, так как пастеризация убивает полезные бактерии. Лучше всего готовить капусту самостоятельно или выбирать минимально обработанные продукты.
Регулярное употребление этих продуктов в рамках сбалансированной диеты поможет поддерживать здоровье кишечника и улучшить общее самочувствие.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.