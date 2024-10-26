Что нужно исключить из рациона после стоматологической чистки

Профессиональная чистка зубов — это важная процедура, которая помогает сохранить здоровье полости рта и предотвратить возникновение зубного налёта и камня. Однако, чтобы эффект чистки продлился как можно дольше, важно придерживаться некоторых рекомендаций относительно питания.
После профессиональной чистки зубов воздержитесь от еды и напитков в течение часа. Если вам провели реминерализирующую терапию, это время может увеличиться до нескольких часов. Это необходимо для того, чтобы зубная эмаль успела восстановиться и не подвергалась воздействию пищевых кислот и красителей.
Когда придёт время для первого приёма пищи, важно выбрать продукты, которые не навредят только что очищенной эмали. Рекомендуется отдать предпочтение кашам, запечённым или отварным овощам, таким как картофель, кабачки, морковь, а также запеканкам. Фрукты, не содержащие агрессивных кислот, например, бананы, также подойдут. Молочные продукты, нежирное мясо, птица и рыба — допустимы, как и супы, в которых отсутствуют ярко окрашенные ингредиенты вроде помидоров.
В первые несколько дней после процедуры избегайте пищи, содержащей пигменты, которые могут окрасить эмаль. К таким продуктам относятся чай, кофе, шоколад, какао, а также блюда с яркими специями — куркума, паприка, горчица. Также стоит отказаться от красных ягод, свёклы, моркови и капусты.
Кроме того, следите за температурой еды и напитков — они не должны быть слишком горячими или холодными, чтобы не раздражать чувствительную эмаль. Кислые, острые и сильно солёные блюда также стоит временно исключить из рациона.
Зубной налёт - скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.