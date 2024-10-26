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Что нужно исключить из рациона после стоматологической чистки

Что нельзя есть после чистки зубов — проверьте список и не рискуйте эмалью
2:01
Здоровье

Профессиональная чистка зубов — это важная процедура, которая помогает сохранить здоровье полости рта и предотвратить возникновение зубного налёта и камня. Однако, чтобы эффект чистки продлился как можно дольше, важно придерживаться некоторых рекомендаций относительно питания.

Что нельзя есть после чистки зубов — проверьте список и не рискуйте эмалью
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Что нельзя делать сразу после процедуры

После профессиональной чистки зубов воздержитесь от еды и напитков в течение часа. Если вам провели реминерализирующую терапию, это время может увеличиться до нескольких часов. Это необходимо для того, чтобы зубная эмаль успела восстановиться и не подвергалась воздействию пищевых кислот и красителей.

Какую еду можно употреблять первой

Когда придёт время для первого приёма пищи, важно выбрать продукты, которые не навредят только что очищенной эмали. Рекомендуется отдать предпочтение кашам, запечённым или отварным овощам, таким как картофель, кабачки, морковь, а также запеканкам. Фрукты, не содержащие агрессивных кислот, например, бананы, также подойдут. Молочные продукты, нежирное мясо, птица и рыба — допустимы, как и супы, в которых отсутствуют ярко окрашенные ингредиенты вроде помидоров.

Продукты, которые нельзя есть в первые дни

В первые несколько дней после процедуры избегайте пищи, содержащей пигменты, которые могут окрасить эмаль. К таким продуктам относятся чай, кофе, шоколад, какао, а также блюда с яркими специями — куркума, паприка, горчица. Также стоит отказаться от красных ягод, свёклы, моркови и капусты.

Кроме того, следите за температурой еды и напитков — они не должны быть слишком горячими или холодными, чтобы не раздражать чувствительную эмаль. Кислые, острые и сильно солёные блюда также стоит временно исключить из рациона.

Уточнения

Зубной налёт - скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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