Врач сообщила, что не существует гипоаллергенных пород домашних животных

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не существует гипоаллергенных пород собак и кошек, поскольку человеческий организм реагирует не только на шерсть, но и на слюну и сальные железы питомца. Об этом сообщила изданию "Доктор Питер" главный аллерголог-иммунолог СМ Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек.

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"Главный миф об аллергии на животных — это существование "гипоаллергенных" пород. Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую", — объяснила врач.

По её словам, иногда в крови человека начинают образовываться антитела — иммуноглобулины класса E (IgE). Это реакция организма на различные выделения питомцев, подчеркнула врач. В результате человек может начать кашлять, чихать и даже покрываться сыпью. Аллергия не всегда бывает врождённой; в некоторых случаях её могут вызвать стресс или серьёзное заболевание, добавила Грек.

Врач также предупредила, что аллергическую реакцию могут вызывать не только шерсть, но и слюна, пот, перхоть питомца, поэтому покупка бесшёрстных пород домашних животных не имеет смысла. Даже черепахи и птицы могут провоцировать аллергию, отметила специалист.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

