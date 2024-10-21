Врач сообщила, что не существует гипоаллергенных пород домашних животных

Не существует гипоаллергенных пород собак и кошек, поскольку человеческий организм реагирует не только на шерсть, но и на слюну и сальные железы питомца. Об этом сообщила изданию "Доктор Питер" главный аллерголог-иммунолог СМ Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек.
"Главный миф об аллергии на животных — это существование "гипоаллергенных" пород. Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую", — объяснила врач.
По её словам, иногда в крови человека начинают образовываться антитела — иммуноглобулины класса E (IgE). Это реакция организма на различные выделения питомцев, подчеркнула врач. В результате человек может начать кашлять, чихать и даже покрываться сыпью. Аллергия не всегда бывает врождённой; в некоторых случаях её могут вызвать стресс или серьёзное заболевание, добавила Грек.
Врач также предупредила, что аллергическую реакцию могут вызывать не только шерсть, но и слюна, пот, перхоть питомца, поэтому покупка бесшёрстных пород домашних животных не имеет смысла. Даже черепахи и птицы могут провоцировать аллергию, отметила специалист.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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