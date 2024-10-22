Психолог Сретенова рассказала, как правильно справляться со страхом

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как правильно проживать страх, чтобы не разрушить психику? Психолог Центра психологической поддержки Анны Рязановой в Москве Анастасия Сретенова рассказала, что страх — не просто эмоция, а целый процесс, в котором задействованы и психика, и тело, и мозг, поэтому так важно правильно с ним работать.

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Если человек чего-то боится, мозг даёт соответствующую команду телу. Начинают вырабатываться гормоны, провоцирующие изменение работы всех органов: например, появляется тахикардия, возникают скачки сахара, повышается давление. Как только страх берёт верх, человек теряет способность влиять на свою жизнь. Осознанность при этом резко падает.

Психолог отметила и ещё один важный аспект: когда человеку страшно, начинается выработка гормона АДГ, который способствует задержке жидкости в организме. Это приводит к отёкам.

Как же работать со страхом? Существуют разные методы. И один из них — это действие. Суть заключается в том, чтобы осознать ситуацию, которая привела к выплеску кортизола, затем принять её, сняв внутреннее напряжение.

Также важны и знания. Когда человек понимает, что происходит с телом, какие при этом происходят процессы в организме, то страх постепенно отступает. В некоторых случаях он может и совсем уйти.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу жизни человека.



