Совет психолога молодёжи: не читайте блогеров-миллионников — здоровее будете

3:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире молодые люди в возрасте двадцати лет часто испытывают чувство неудовлетворённости своей жизнью. Они не могут позволить себе приобрести автомобиль или собственное жильё и вынуждены зависеть от родителей.

Фото: Всероссийская Школа блогеров by Евгения Куцуева, PDM

Социальные сети пестрят историями успеха молодых людей, которые уже в четырнадцать лет становятся популярными блогерами. Это вызывает у многих их ровесников чувство зависти и заставляет сомневаться в своих способностях.

Как же избавиться от чувства вины и перестать корить себя за то, что ещё не заработал свой первый миллион? Ирина Беннет, эксперт в области психологии, поделилась своими советами с Ньюсинфо.

Эксперт отметила, что социальные сети могут оказывать сильное влияние на самооценку молодых людей и вызывать у них стресс. В интернете часто публикуются достижения людей, которые из-за своих проблем выставляют напоказ дорогие вещи, заставляя других думать, что это норма. Однако часто реальность и заработок в социальных сетях не совпадают, что вызывает когнитивный диссонанс и стресс. Это может сбить с толку и негативно повлиять на самооценку.

Психолог посоветовала исключить из своей жизни всё, что не соответствует действительности.

"Во-первых, нужно исключить из подписок всех странных персонажей, которые… вы чувствуете, что с ними что-то не то. Или человек показывает, что у него нет образования, но ему это не мешает. То есть по возможности исключить из подписок все, что не соответствует правде. Второе, подписаться на адекватных людей с большим опытом, с большими знаниями, с большими компетенциями. И третье, больше смотреть не виртуальный мир, а на реальный, настоящий. Чтобы как-то адекватно коррелировать", — сказала Беннет.

Если у человека много тревожных факторов, он будет испытывать тревогу. Психика часто реагирует на внешние раздражители так же, как на физические воздействия, и не стоит требовать от человека, чтобы он не переживал. Важно аккуратно фильтровать информацию, которую вы получаете.

"То есть если слишком много такого неадекватного, неадекватных достижений и призывов купить что-то безумно дорогое и прямо на второй день начать много зарабатывать, а человек до этого выкладывает свои безумные покупки и так далее, то явно здесь что-то не то. Нужно очень-очень аккуратно фильтровать свое информационное поле от неадекватов", — добавила эксперт.

Важно понимать, что беспокойство имеет причину, и нужно работать с ней. Лучший способ перестать беспокоиться — составить план действий и прописать варианты развития событий. Это поможет снизить тревожность. Важно научить детей смиряться с неопределённостью и помнить, что ЕГЭ — это не самое главное в жизни.

Эксперт отметила, что подростки часто испытывают тревогу из-за неопределённости с поступлением в институт или поиском работы. Важно составить чёткий план подготовки и помнить, что неудачи возможны, но всегда есть альтернативные варианты.

Важно помнить, что мозг беспокоится, когда не видит вариантов развития событий. Планирование помогает снизить тревожность. Важно переключать внимание на то, что можно контролировать.

"Поэтому надо уменьшить количество вот этих вот просмотров всяких разных блогеров, которые много что говорят. А не всё так есть, как на самом деле. И больше смотреть реальность, опираться на реальность", — заключила психолог.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.





Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

