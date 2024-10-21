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Онколог раскрыл, существует ли риск появления рака из-за семечек

Здоровье

Некоторые люди избегают поедания семечек, опасаясь, что это может привести к раку органов желудочно-кишечного тракта. Однако, по словам онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, этот страх не имеет научных оснований.

Онколог раскрыл, существует ли риск появления рака из-за семечек
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Специалист объясняет, что для возникновения рака необходимо регулярное воспаление и повреждение слизистых оболочек. Таким образом, чтобы семечки могли вызвать рак, необходимо лузгать их круглосуточно и в огромных количествах, но даже в этом случае риски будут минимальными.

"Для того, чтобы возник рак, нужно много условий. В первую очередь страдают курящие люди из-за химических канцерогенов или хронических воспалений. Например, у пожилых людей неудачно стоят протезы, натирают, вызывают воспаления. И вот длительно текущие воспаления приводят к появлению опухоли", — отметил онколог в беседе с NEWS. ru.

По словам врача, рак возникает в результате сочетания нескольких факторов, которые усиливают негативное воздействие. Основными причинами являются вредные привычки. Что касается семечек, то здесь скорее наблюдается совпадение, чем закономерность.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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