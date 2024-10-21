Врач предостерегла об опасности занесения пневмококковой инфекции при ковырянии в носу

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка ковырять в носу не только является нарушением этикета, но и представляет опасность для здоровья, предупреждает врач-терапевт Ольга Чиркова. Существует высокий риск повреждения слизистой оболочки носа и занесения инфекции.

Фото: Wikipedia by Rondell Melling, CC BY-SA 3.0

Наиболее опасной инфекцией, передающейся через нос, является пневмококковая инфекция. Поскольку 90% населения являются носителями этой бактерии, вероятность заражения при ковырянии в носу очень высока, особенно учитывая, что, согласно зарубежным исследованиям, 17% людей имеют эту привычку. Желание очистить нос, как правило, возникает из-за скопления слизи или образования корочек.

"Патологическая тяга к исследованию недр носа называется ринотиллексоманией и является проблемой психологической. Стоит обратиться к психотерапевту, чтобы найти причину и работать с ней", — сообщила Ольга Чиркова в беседе с NEWS. ru.

Для избавления от этой привычки рекомендуется регулярное очищение носовых ходов тёплой водой утром и вечером. В случае с детьми эффективным методом является отвлечение с помощью игрушек-антистрессов; ругать, наказывать или смеяться над ребёнком в этой ситуации недопустимо.

Уточнения

Пневмококковая инфекция — комплекс заболеваний, вызываемых бактерией Streptococcus pneumoniae (пневмококк).

