Врач рассказала о вреде модной "диеты хищника"

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диета, основанная исключительно на потреблении мяса, имеет серьёзные недостатки, которые следует учитывать людям с определенными заболеваниями, предупредила врач-диетолог Анна Цуканова, как сообщает Газета.Ru.

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Хотя такая диета способствует похудению без чувства голода, избыток насыщенных жиров в мясе повышает риск гиперхолестеринемии, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокое содержание белка в мясной диете создает значительную нагрузку на почки, потенциально приводя к почечной недостаточности. Кроме того, избыток белка перегружает печень и может спровоцировать подагру. Также, такая диета негативно влияет на здоровье желчного пузыря, увеличивая риск приступов панкреатита и холецистита. Наконец, она может вызывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности, запоры.

Для нормального функционирования щитовидной железы необходимо минимальное потребление углеводов (50-80 г в день). Более того, исключительно мясная диета не обеспечивает организм достаточным количеством витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.



Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

