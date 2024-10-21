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Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия

1:00
Здоровье

Россиянок предупредили об опасности незащищённого анального секса. Если сразу после него был вагинальный, то это может привести к бесплодию у женщины, рассказала кандидат медицинских наук, репродуктолог, акушер-гинеколог Мария Ганичкина, сообщает Газета. Ru.

Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач объяснила, что кишечная микрофлора, которая присутствует в прямой кишке, не подходит для влагалища. Она может спровоцировать инфекционно-воспалительный процесс, который с большой вероятностью распространится на органы женской половой системы.

"В частности, полость матки и придатки, что чревато эндометритом (воспалением в полости матки) и аднекситом (воспалением придатков матки)", — предупредила врач.

Эти проблемы напрямую связаны с бесплодием у женщин. Например, при аднексите может развиться непроходимость маточных труб, а эндометрит является одной из причин, почему не удаётся забеременеть при ЭКО.

Уточнения

Микробио́та (устар Микрофло́ра ) — множество микроорганизмов (бактерий, архей или низших эукариотов), присутствующих в определённой среде (или образце). 

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Бесплодие (инфертильность) (лат. Sterilitas) — в медицине — неспособность пары в детородном возрасте зачать ребёнка при регулярной половой жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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