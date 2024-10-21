Врач Малиновская рассказала, как проявляются проблемы с щитовидной железой

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа играет ключевую роль в организме, поскольку она отвечает за поглощение йода из крови и выработку необходимых гормонов для нормальной работы нервной системы и сердца. Нарушение функции щитовидной железы может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, затрагивающим миллионы людей в России.

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При неправильной работе щитовидной железы возникают различные симптомы, связанные как с повышенным уровнем гормонов, так и с их недостаточностью.

Гипотиреоз, состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает мало гормонов, характеризуется слабостью, сонливостью, быстрой утомляемостью и потерей жизненных сил. Также могут наблюдаться отёки, набор веса, сухость кожи, ломкость ногтей, проблемы с памятью и когнитивными функциями. Об этом рассказала глава меддепартамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская, которую цитируют "Вести Подмосковья".

Гипертиреоз, связанный с переизбытком гормонов, проявляется повышенной эмоциональностью, учащённым сердцебиением, чрезмерной потливостью и снижением веса. Наиболее распространённой причиной гипертиреоза является аутоиммунное заболевание — болезнь Грейвса. Для предотвращения развития этих патологий рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием йода.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).

