Травмы колена и их последствия: от боли до ограничения подвижности

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коленный сустав представляет собой соединение бедренной кости, большеберцовой кости и надколенника. По словам Михаила Игнатова, травматолога-ортопеда сети ОРТЕКА, это один из самых уязвимых суставов в организме. Обычно проблемы с ним возникают после травм, полученных в результате спортивных занятий, падений или ДТП. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Фото: freepik

По мнению эксперта, опасность для здоровья возникает не только в момент получения травмы, но и из-за возможных осложнений, которые могут развиться при неправильном лечении. Травма колена, например, может спровоцировать возникновение хронической боли, которая нередко бывает весьма сильной. Лечение такой боли затруднено, поскольку обезболивающие средства могут вызывать зависимость и иногда приводят к дополнительным проблемам со здоровьем.

"Нередко травма колена вызывает ощущение нестабильности: кажется, будто сустав вот-вот откажет и не сможет поддерживать тело. Также существует посттравматический артрит, вызывающий накопление жидкости в колене, боль и затруднение при ходьбе", — отметил врач Игнатов.

Травмы коленного сустава могут существенно ограничить мобильность, затрудняя полное сгибание или разгибание ноги. Это, в свою очередь, вызывает сложности при передвижении, сидении и вставании, а также при подъеме и спуске по лестнице.

Боль в колене может быть обусловлена различными факторами, такими как повреждение связок, остеоартрит, воспалительные процессы в суставе и окружающих его тканях, ревматоидный артрит, сосудистые заболевания и многое другое. Игнорировать дискомфорт не стоит: важно обратиться за консультацией к травматологу-ортопеду и ревматологу.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.



Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

