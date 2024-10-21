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Невролог Корявцева: физическая активность как защита от инсульта

1:38
Здоровье

Простые пешие прогулки могут стать эффективной защитой от инсульта, утверждает невролог и медицинский эксперт Наталья Корявцева. В интервью aif.ru она отметила, что регулярная физическая активность существенно снижает риск инсульта. Исследования показывают, что систематические тренировки могут уменьшить вероятность мозговых заболеваний на 20-30%.

Невролог Корявцева: физическая активность как защита от инсульта
Фото: pxhere

"Если человек не занимался систематически спортом, то ему подойдет простой комплекс упражнений. Так, можно начать с ходьбы. Речь идет о получачсовыхз прогулках быстрым шагом не менее пяти раз в неделю. Также в программу физической нагрузки рекомендуется включить два-три подхода подхода по 10-15 приседаний, по 5-10 отжиманий от стены или стула, а также, по возможности, упражнение "планка”", — рассказала невролог.

По мнению Корявцевой, ежедневные упражнения на растяжку также являются важной частью физической активности. Эксперт подчеркнула, что умеренные аэробные нагрузки, полезные не только для профилактики инсульта, но и для предотвращения многих других заболеваний, могут быть получены от любой физической активности, которая вызывает легкое учащение сердцебиения (в диапазоне 110-130 ударов в минуту) и небольшую одышку, одновременно позволяя человеку вести разговор.

Невролог также подчеркнула, что перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, если у человека есть сопутствующие заболевания.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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