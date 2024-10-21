Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма
В США призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли России
Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия
Углеводы спасли человечество: почему мы не можем отказаться от сладкого и мучного
Спасите свои яблони этой зимой: эффективная защита для саженцев
Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб
Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров
Плюсы и минусы картриджных масляных фильтров: мнение экспертов
Ведомости сообщили о увеличении объема госзакупок iPhone

Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку

1:50
Здоровье

Солянка, грибной и гороховый суп были признаны самыми вредными видами супов из-за высокого содержания жира и соли. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области в интервью "РИА Новости".

Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку
Фото: pxhere

По словам специалиста, особенно негативно влияют на здоровье наваристые мясные супы с добавлением масла, которые могут вызывать ощущение тяжести в желудке. Многие традиционные рецепты супов также попадают в эту неблагоприятную категорию.

"Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянка. В нем повышенное количество соли и много жира", — сказала Сухорукова.

По мнению гастроэнтеролога, грибной суп может спровоцировать вздутие и метеоризм, поэтому его не рекомендуется употреблять детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Что касается горохового супа, то его часто готовят с копченостями, что делает его тяжелым и высококалорийным, также он может привести к расстройствам пищеварения.

Врачи подчеркивают, что легкие супы оказывают положительное влияние на пищеварительную систему, но только при условии разнообразия ингредиентов и соблюдения оптимальной температуры подачи. Диетические супы, основанные на овощных бульонах или приготовленные с добавлением нежирных сортов рыбы и курицы, могут быть полезны для похудения.

Как отмечает гастроэнтеролог Инна Матиенко, первые блюда активизируют работу ЖКТ, подготавливая органы пищеварения к эффективному усвоению основного блюда, а также способствуют улучшению моторики кишечника и всасыванию белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное («взрывное») выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении
Правда ТВ
ВСУ угрожают своему командованию оставить позиции на Харьковском направлении Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины
Ограничения на организацию туров из России в Иорданию отменены
Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности
Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку
Разведка США вспомнила о превращении Украины в конвейер чёрных трансплантаций
Чего не стоит делать с компостом осенью
Вечерний образ: как создать эффектный образ для торжества
Как приготовить вкуснейшую пасту с соусом песто: быстрый рецепт
Краснодарский край возглавил топ-5 популярных у туристов регионов зимой
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.