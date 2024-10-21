Гастроэнтеролог Сухорукова: какие популярные супы могут вредить вашему желудку

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солянка, грибной и гороховый суп были признаны самыми вредными видами супов из-за высокого содержания жира и соли. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области в интервью "РИА Новости".

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По словам специалиста, особенно негативно влияют на здоровье наваристые мясные супы с добавлением масла, которые могут вызывать ощущение тяжести в желудке. Многие традиционные рецепты супов также попадают в эту неблагоприятную категорию.

"Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянка. В нем повышенное количество соли и много жира", — сказала Сухорукова.

По мнению гастроэнтеролога, грибной суп может спровоцировать вздутие и метеоризм, поэтому его не рекомендуется употреблять детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Что касается горохового супа, то его часто готовят с копченостями, что делает его тяжелым и высококалорийным, также он может привести к расстройствам пищеварения.

Врачи подчеркивают, что легкие супы оказывают положительное влияние на пищеварительную систему, но только при условии разнообразия ингредиентов и соблюдения оптимальной температуры подачи. Диетические супы, основанные на овощных бульонах или приготовленные с добавлением нежирных сортов рыбы и курицы, могут быть полезны для похудения.

Как отмечает гастроэнтеролог Инна Матиенко, первые блюда активизируют работу ЖКТ, подготавливая органы пищеварения к эффективному усвоению основного блюда, а также способствуют улучшению моторики кишечника и всасыванию белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.



Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное («взрывное») выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).

