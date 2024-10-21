Ключевые рекомендации врача Кутушова для избавления от токсинов в кишечнике

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Три признака, указывающие на то, что организм не справляется с избытком токсинов и ядов в кишечнике, обозначил токсиколог и профессор Михаил Кутушов.

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По его мнению, дурной запах изо рта сигнализирует о дисбалансе микрофлоры в ротовой полости. Это часто связано с увеличением количества патогенных микроорганизмов в кишечнике. Кроме того, такое состояние может быть следствием низкой кислотности желудочного сока и наличия кариеса, как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал врача.

При дисбактериозе у человека может возникнуть неприятный запах от тела, что часто свидетельствует о перегрузке печени. Это указывает на то, что организм не успевает справляться с избытком токсинов. Избыточное количество патогенных микроорганизмов в кишечнике, а также нарушения в работе желчного пузыря могут проявляться в виде трещин и шелушений кожи.

"Это также множественные дефициты по витаминному статусу", — добавил Михаил Кутушов.

Среди других симптомов, требующих консультации специалистов, можно выделить постоянную сухость во рту (что часто свидетельствует об обезвоживании, особенно при инсулинорезистентности), а также чувство слабости и сонливости после еды — особенно в обеденное время. Такое состояние с 13:00 до 17:00 может указывать на дефицит железа или на "усталые" надпочечники.

Утренние отеки также могут сигнализировать об обезвоживании или гипофункции щитовидной железы. Если после пробуждения вы замечаете "отечные мешочки" под глазами, стоит обратить внимание на работу почек, как предупредил профессор.

Уточнения

Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови. Симптомы ферропатии неспецифичны, что нередко затрудняет постановку диагноза.



Кисло́тность желу́дочного со́ка — характеристика концентрации соляной кислоты в желудочном соке. Измеряется в единицах pH.

