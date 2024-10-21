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Исследование: какие продукты сокращают жизнь быстрее сахара и жирного мяса

2:26
Здоровье

Исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здоровья, выявило, что потребление сильно переработанных продуктов связано с увеличением рисков для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, проблемы с желудочно-кишечным трактом и депрессию.

Исследование: какие продукты сокращают жизнь быстрее сахара и жирного мяса
Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968, CC BY 4.0

Это касается таких продуктов, как переработанное мясо, напитки с искусственными подсластителями, сладкие молочные десерты и завтраки с высокой степенью переработки, такие как хлопья, сообщает "Российская газета" со ссылкой на учёных.

В процессе исследования учёные изучили информацию, полученную от свыше 110 тысяч взрослых жителей США на протяжении трех десятилетий. Они обнаружили, что риск преждевременной смерти у тех, кто потреблял наиболее сильно обработанные продукты, повышался на 4%.

Особенно заметную угрозу для здоровья представляли переработанные мясные продукты, включая колбасы и мясные деликатесы с добавками. В этом контексте гораздо более полезным выбором является обычная порция запеченного жирного мяса.
Учёные подчеркнули, что значительное влияние на здоровье оказывает то, какие продукты человек употребляет наряду с нездоровой пищей. Ключевым аспектом является наличие на столе продуктов, богатых клетчаткой, минералами и витаминами.

"Цельнозерновые крупы и хлеб также считаются продуктами с высокой степенью переработки, но они также содержат различные полезные питательные вещества", — добавил автор исследования Мингян Сун.

Согласно мнению, негативное воздействие переработанных продуктов может быть снижено при включении в рацион блюд, содержащих белки, овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые изделия.

"Однако людям стоит стараться избегать или ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки", — подчеркнул исследователь, отметив, что ультраобработанные продукты часто содержат небезопасные химические добавки.

Как правило, такие продукты обладают избыточным содержанием соли, сахара и жиров. Кроме того, они ориентированы на длительное хранение и привлекают покупателей главным образом своими органолептическими качествами, а не питательной ценностью.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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