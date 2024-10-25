Как правильно поддерживать давление в пожилом возрасте

Как избежать скачков давления в пожилом возрасте

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В пожилом возрасте особенно важно уделять внимание своему здоровью и избегать скачков давления, которые часто беспокоят людей старшего возраста. Одна из распространённых причин таких проблем — отказ от поддерживающей терапии при гипертонии. Об этом рассказал терапевт Алексей Хухрев.

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Медик отметил, что пожилые мужчины и женщины часто страдают от гипертонии, и соблюдение всех рекомендаций врачей является ключевым фактором в поддержании давления в норме. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к негативным последствиям для здоровья.

Кроме того, терапевт предостерегает от самолечения. Если человек самостоятельно назначает себе препараты и выбирает время их приёма, это может привести к скачкам давления. Правильно подобранная базовая терапия, согласованная с врачом и соблюдаемая в соответствии с рецептом, помогает поддерживать стабильное самочувствие.

Уточнения

Артериальное давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки артериальных сосудов.



Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

