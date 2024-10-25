Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с использованием сайтов знакомств
Отпуск и спорт: как оставаться в форме на отдыхе
Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
Индия увеличила импорт алмазов
Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года
Дефицит кадров в Москве к 2030 году может составить 1 млн человек
Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке
Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий
Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России

Как правильно поддерживать давление в пожилом возрасте

Как избежать скачков давления в пожилом возрасте
0:59
Здоровье

В пожилом возрасте особенно важно уделять внимание своему здоровью и избегать скачков давления, которые часто беспокоят людей старшего возраста. Одна из распространённых причин таких проблем — отказ от поддерживающей терапии при гипертонии. Об этом рассказал терапевт Алексей Хухрев.

Как избежать скачков давления в пожилом возрасте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Медик отметил, что пожилые мужчины и женщины часто страдают от гипертонии, и соблюдение всех рекомендаций врачей является ключевым фактором в поддержании давления в норме. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к негативным последствиям для здоровья.

Кроме того, терапевт предостерегает от самолечения. Если человек самостоятельно назначает себе препараты и выбирает время их приёма, это может привести к скачкам давления. Правильно подобранная базовая терапия, согласованная с врачом и соблюдаемая в соответствии с рецептом, помогает поддерживать стабильное самочувствие.

Уточнения

Артериальное давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки артериальных сосудов.

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Еда и рецепты
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Отмороженный Запад. Россия ответит на воровство дохода с замороженных активов Дмитрий Плотников Слёзы, похороны и каннибализм: как животные реагируют на смерть Игорь Буккер Зеленский приготовился ударить по Москве, чтобы не пустить Трампа в президенты Олег Володин
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Последние материалы
Минпросвещения: введение "Разговоров о важном" в детсадах прорабатывают эксперты
Индия увеличила импорт алмазов
Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года
Дефицит кадров в Москве к 2030 году может составить 1 млн человек
Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке
Правительство: одним из стимулов для глав госкомпаний станет снижение премий
Врач раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России
В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев
Ученые зафиксировали на Солнце необычное явление
Что скрывают яркие цветы: как выбрать цветущие растения и не разочароваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.