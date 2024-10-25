Почему алкоголь и газировка вредят фигуре больше сахара

Многие полагают, что набор лишних килограммов связан исключительно с употреблением сладостей, выпечки или жирной пищи. Однако не стоит забывать о "жидких" калориях, которые попадают в организм через различные напитки и также способствуют увеличению веса.
Марк Гадзиян в своём блоге рассказал, что одним из таких продуктов является алкоголь. По его словам, спиртные напитки имеют высокий гликемический индекс, который даже превышает показатель у сахара. Это приводит к быстрому набору лишних сантиметров на талии, особенно если употреблять такие напитки регулярно.
Особую опасность представляют напитки, которые принято считать "легкими" и менее вредными, например, пиво. Как отметил Гадзиян, фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, являются аналогами женских половых гормонов, что провоцирует набор массы у мужчин. В результате частого употребления пива у мужчин увеличиваются живот, грудь и бедра.
Кроме того, опасны для фигуры энергетические напитки, газировка и покупные фруктовые соки. Эти продукты не только способствуют набору веса, но и негативно влияют на мозг.
Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.