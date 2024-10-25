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Почему алкоголь и газировка вредят фигуре больше сахара

Как алкоголь разрушает вашу фигуру
1:18
Здоровье

Многие полагают, что набор лишних килограммов связан исключительно с употреблением сладостей, выпечки или жирной пищи. Однако не стоит забывать о "жидких" калориях, которые попадают в организм через различные напитки и также способствуют увеличению веса.

Как алкоголь разрушает вашу фигуру
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Марк Гадзиян в своём блоге рассказал, что одним из таких продуктов является алкоголь. По его словам, спиртные напитки имеют высокий гликемический индекс, который даже превышает показатель у сахара. Это приводит к быстрому набору лишних сантиметров на талии, особенно если употреблять такие напитки регулярно.

Особую опасность представляют напитки, которые принято считать "легкими" и менее вредными, например, пиво. Как отметил Гадзиян, фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, являются аналогами женских половых гормонов, что провоцирует набор массы у мужчин. В результате частого употребления пива у мужчин увеличиваются живот, грудь и бедра.

Кроме того, опасны для фигуры энергетические напитки, газировка и покупные фруктовые соки. Эти продукты не только способствуют набору веса, но и негативно влияют на мозг.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Ниязов Аслан
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